حمدان بن محمد يعلن اكتمال "اتحاد سات"

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اكتمال تطوير أحدث المشاريع الفضائية الإماراتية "اتحاد سات".

وأكد سموه أن طموحات الإمارات في قطاع الفضاء بلا حدود، والثقة في قدرات شبابها كبيرة لرفع اسمها عالياً، للمساهمة في تشكيل مستقبل علمي ومعرفي أفضل للبشرية.

وسينطلق القمر الاصطناعي الراداري المتقدّم الذي طوِّر ضمن شراكة استراتيجية بين مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة "ساتريك انيشيتيف" الكورية الجنوبية، للفضاء الشهر المقبل، ليعمل بأحدث التقنيات في مجال التصوير في كافة الظروف الجوية وبدقة عالية.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نُعلن اكتمال عملية تطوير أحدث مشاريعنا الفضائية "اتحاد سات"، وهو قمر اصطناعي راداري متقدّم سينطلق للفضاء الشهر المقبل، وتم تطويره ضمن شراكة استراتيجية بين مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة "ساتريك انيشيتيف" الكورية الجنوبية، وسيوظف "اتحاد سات" أحدث التقنيات في مجال التصوير في كافة الظروف الجوية وبدقة عالية ... طموحاتنا في قطاع الفضاء بلا حدود، وثقتنا بقدرات شبابنا كبيرة لرفع اسم الإمارات عالياً، والمساهمة في تشكيل مستقبل علمي ومعرفي أفضل للبشرية".