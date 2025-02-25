إطلاق منصة «سلامة» بدبي لتجديد الإقامة وإلغائها

أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي المنصة الرقمية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي «سلامة»، والتي توفر للمتعاملين تجربة فريدة في إدارة خدمات الإقامة بسهولة وسرعة، مع إمكانية إتمام العمليات والدفع مباشرة عبرها دون الحاجة إلى ملء الطلبات التقليدية، وتتيح المنصة للمتعاملين من فئة الأفراد إمكانية تجديد وإلغاء إقامة المكفولين، إضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات العامة المتعلقة بالإقامة والتأشيرات في وقت قياسي لا يتعدى دقيقتين، فيما تُعد خاصية إتمام العمليات والدفع المباشر من خلال المنصة حلاً مبتكراً يُلغي الحاجة للتنقل بين منصات متعددة أو زيارة مراكز الخدمة.

تجربة متكاملة

ويُمثل إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي «سلامة» خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات 2071 واستراتيجية التحول الرقمي في دبي، وهو يعكس التزام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب برسالتها المتمثلة في تقديم خدمات مترابطة تتسم بالاستباقية والمرونة والابتكار لتحقيق السعادة وجودة الحياة، وقد تم تصميم هذه الخدمة لتلبية احتياجات المتعاملين مع الإدارة، حيثُ تهدف المنصة إلى تبسيط الإجراءات وزيادة الكفاءة عبر تقديم تجربة متكاملة لإدارة إقامات المكفولين والاستفسارات المتعلقة بالتأشيرات والإقامة، حيث يتمكن المستخدمون الموثوقون من الدخول باستخدام نفس بيانات الدخول على القنوات الرقمية للإدارة، مما يوفر الوقت والجهد.

جاء إطلاق المنصة خلال المجلس الإعلامي السنوي الرابع الذي نظمته إقامة دبي تحت عنوان «رؤى إعلامية تصيغ المستقبل» بحضور الفريق محمد أحمد المري،المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ومساعدي المدير العام إلى جانب الشركاء الإعلاميين والمؤثرين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن نهج الإدارة في تعزيز التواصل المباشر مع وسائل الإعلام وصناع المحتوى ، من خلال سياسة الباب المفتوح التي تهدف إلى خلق مساحة للحوار والتعاون، مما يُسهم في تطوير استراتيجيات الاتصال الإعلامي.

وقال الفريق محمد أحمد المري: نؤمن بأن التحول الرقمي ليس مجرد تطوير للخدمات، بل هو إعادة تعريف لتجربة المتعاملين، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويحقق رؤية قيادتنا الرشيدة في تقديم خدمات أكثر سهولة وسلاسة .

وأكد العقيد خالد بن مدية الفلاسي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الخدمات الرقمية بالمؤسسة، أن إطلاق هذه المنصة يعد خطوة نوعية في تعزيز الخدمات الرقمية، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل على توظيف أحدث التقنيات لتقديم خدمات ذكية تلبي تطلعات المتعاملين. وقال: إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي «سلامة» يشكل تحولاً جوهرياً في تفاعل المتعاملين مع الخدمات الرقمية، حيث تعتمد على خوارزميات متطورة لفهم احتياجات المستخدمين والاستجابة لها بدقة وسرعة، وبفضل بنية LangGraph التفاعلية، تقدم المنصة تجربة مخصصة تعزز الكفاءة التشغيلية وتوفر خدمات استباقية تعكس مستقبل الخدمات الحكومية الذكية.

زمن قياسي

واستعرضت إقامة دبي خلال إطلاقها الخدمة تجربة أحد المتعاملين الذي تمكن من تجديد إقامة ابنته في زمن قياسي لم يتجاوز دقيقتين، حيث تمت العملية بخطوات بسيطة بدأت بعملية التسجيل وظهور بيانات أبنائه ثم اختيار صلاحية الإقامة لتنتهي العملية بدفع الرسوم وحصوله على الإيصال.