ذهبية وفضية .. حكاية إبداع بين مواطن وابنه

حكاية إبداع بين المهندس يوسف البرعي وابنه يعقوب تترجم رحلة طويلة مع الابتكار، وشغف أثمر عن تجسيد أفكار بلمسات إبداعية عبر ابتكارات، فخلال مشاركتهما في المعرض الدولي الخامس عشر للاختراعات في الشرق الأوسط، الذي استضافته دولة الكويت في الفترة من 16 إلى 19 فبراير الجاري، حقق المهندس يوسف البرعي إنجازاً بارزاً بحصوله على الجائزة الذهبية مع مرتبة الشرف عن ابتكاره «البراغي الذكية»، فيما نال ابنه يعقوب يوسف البرعي الميدالية الفضية عن ابتكاره «أغطية السوائل الذكية».

وأعرب المهندس يوسف البرعي عن سعادته بهذا التتويج الذي جمعه مع ابنه، مؤكداً أن الفوز جاء تتويجاً لرحلة مليئة بالتحديات والإصرار، وحافزاً كبيراً لمواصلة المسير في عالم الابتكار، خاصة أن المعرض يمثل منصة هامة للمخترعين لتحويل أفكارهم إلى مشاريع رائدة.

براءة اختراع

وأشار إلى أن ابتكاري «البراغي الذكية» و«أغطية السوائل الذكية» تم تسجيلهما كمصنف براءة اختراع في قطاع الابتكار وبراءات الاختراع في وزارة الاقتصاد.

وفي حوزة المخترع يوسف البرعي، العديد من الابتكارات قيد الفحص الفني منها: ابتكار طوق الأنابيب لكشف التسربات وابتكار الشريط التحذيري الذكي وابتكار روبوت طواف، كذلك ابتكار فكرة سيارة المرقاب لكشف تسربات المياه.

البراغي الذكية

وأوضح البرعي أن «البراغي الذكية» تعتمد على الدوران الذاتي دون الحاجة لاستخدام مفك، ما يسهل عملية الفتح والإغلاق لأي منتج. وتعتمد هذه التقنية على محرك يعمل بالبطارية أو من خلال الشحن اللاسلكي، مع إمكانية التحكم بالبرغي عن بعد عبر الهاتف الذكي. كما يتيح الاختراع اختيار البراغي المستهدفة دون التأثير على غيرها، إلى جانب برمجتها للصيانة من خلال تطبيقات الهاتف.

أغطية ذكية

وأوضح أن «أغطية السوائل الذكية» توفر حلاً مبتكراً لفتح وإغلاق زجاجات السوائل، مثل العطور والمشروبات، بطريقة آلية دون تدخل بشري، إذ يعتمد الغطاء على الدوران الذاتي باستخدام مستشعرات اللمس أو التحكم عن بعد. ويهدف الابتكار إلى تسهيل فتح المنتجات، وتقليل المجهود اليدوي، فضلاً عن حماية الأطفال من الوصول إلى الأدوية الخطرة.