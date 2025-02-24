فريق بحثي يحصد جائزة «حمدان الطبية» حول مشكلة فرط نشاط المثانة

حقق فريق بحث علمي إنجازاً استثنائياً بفوزه بجائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية لعام 2024، فئة أفضل بحث في القطاع الطبي على مستوى الدولة، وذلك عن بحث بعنوان «فعالية العلاجات الدوائية في إدارة المثانة مفرطة النشاط عند الأطفال والمراهقين: مراجعة منهجية وتحليل تلوي».

وتولّت قيادة الفريق الدكتورة تالة تلاوي، طبيبة زمالة في طب حديثي الولادة، والتي سبق لها الفوز بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لفئة الطالب الجامعي المتميز، بمشاركة بارزة من الدكتور عبدالرحمن الميداني والدكتورة زينب الكوخردي، وهما طبيبا امتياز.

وتُعَدُّ جائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية من أبرز الجوائز الداعمة للبحث العلمي على المستويين المحلي والإقليمي، إذ تسلّط الضوء على إنجازات الباحثين وتسهم في تعزيز التميز والابتكار في القطاع الطبي والتربوي.

تناول البحث الفائز مشكلة فرط نشاط المثانة، التي تُعَدُّ أكثر اضطرابات التبوّل شيوعاً لدى الأطفال والمراهقين بنسبة تتراوح بين 15% و20%. وتكمن أهمية الاكتشاف المبكر والعلاج السريع في تفادي المضاعفات المحتملة وتحسين جودة حياة المرضى. ورغم اعتماد دواء الأوكسيبيوتينين للأطفال رسمياً، فإن آثاره الجانبية تحدّ من استخدامه، مع افتقار بقية الأدوية إلى دراسات كافية تؤكد فعاليتها وسلامتها.

وركّز الفريق البحثي على تقييم مختلف العلاجات الدوائية المتاحة عالمياً، حيث أظهرت النتائج تفوّق دواء ميرابيغرون على بعض مضادات الكولين، مع التأكيد على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث الدقيقة للمقارنة بين الأدوية على المدى الطويل. ويُتوقّع أن تسهم هذه النتائج في تحديث التوصيات الطبية العالمية بشأن علاج المثانة مفرطة النشاط لدى الأطفال.

البحث العلمي

وأعرب الفريق البحثي عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أن الفوز يعزّز الإيمان بأهمية البحث العلمي ودوره الحيوي في تطوير القطاع الطبي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية في الوطن العربي. كما توجّه بالشكر إلى مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية على دعمها وتشجيعها المستمر للباحثين، وتسليطها الضوء على الإنجازات العلمية المتميزة.