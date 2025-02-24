«إقامة دبي» تطلق «سلامة» لتجديد الإقامة في أقل من دقيقتين

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي خلال المجلس الإعلامي السنوي الرابع الذي عقد بمقر الإدارة في الجافلية، عن إطلاق منصة «سلامة» للذكاء الاصطناعي، لتسريع إنجاز الخدمات وتعزيز الكفاءة حيث يمكن للمتعامل تجديد إقامته أو إقامة من هم على كفالته في أقل من دقيقتين عبر زيارة الموقع الالكتروني لإقامة دبي.

وتأتي الخدمة معززة بخاصية الذكاء الاصطناعي حيث تتعرف على بيانات المتعامل ومن هم على كفالته، وتتم عبر خطوات بسيطة، تبدأ باختيار المتعامل مدة صلاحية الإقامة لتنتقل بعد ذلك لعملية دفع الرسوم ومن ثم إصدار الإقامة.