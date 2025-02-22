تدشين نظام «طواش» الذكي رسمياً لتنظيم عمليات تتبع نقل الذهب

أعلنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» عن تدشين نظامها الرقمي المتطور «طواش» لتتبع وتنظيم عمليات النقل داخل سوق الذهب بكفاءة عالية، جاء ذلك خلال لقاء جمع ممثلي الشركات الرائدة في قطاع الذهب والمجوهرات في مركز أمان للتدريب الأمني بدبي، صباح أمس.

حيث جرى استعراض كيفية تحويل قطاع نقل الذهب إلى منظومة ذكية شاملة، تخضع لرقابة كاملة ومحمية بأحدث التقنيات الأمنية، لتكون الخيار الأول لكل من يسعى لتحقيق أعلى درجات الأمان والشفافية في عمليات النقل.

ويعتمد نظام «طواش» على استخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع عمليات النقل داخل السوق، بما يضمن أقصى درجات الأمان والخصوصية، ما يتيح النظام لشركات الذهب والمجوهرات إمكانية نقل بضائعها، بواسطة موظفيها المعتمدين والمرخصين دون الحاجة إلى تدخل طرف ثالث، مع شرط استخدام الحقائب الأمنية المعتمدة من «سيرا»، التي تعد جزءاً أساسياً من آلية النظام، إذ تضمن سلامة الشحنات طوال عملية النقل وفقاً لأعلى المعايير الأمنية.

وأوضحت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية أن جميع عمليات النقل ستعتمد حصرياً على الحقائب الأمنية المتطورة، التي تخضع لاختبارات دقيقة في مختبر المؤسسة قبل منحها الاعتماد النهائي، وتتضمن مميزات عديدة، منها جهاز إنذار ذكي ينشط فوراً عند محاولة فتح الحقيبة دون تصريح.

وصفارات إنذار عالية الصوت تُستخدم لتنبيه السلطات في حال حدوث أي خرق أمني، وأنظمة قفل إلكترونية تمنع محاولات الفتح غير القانونية، إضافة إلى وجود حماية فعّالة ضد محاولات الفتح القسري باستخدام أدوات القطع أو الكسر.

وأكدت «سيرا» أن الحقائب التقليدية لن تعتمد إطلاقاً، ويحق للشركات اختيار نوع وحجم الحقيبة بما يتناسب مع طبيعة عملياتها، شريطة استيفاء جميع المواصفات المطلوبة، والحصول على الاعتماد الرسمي من المؤسسة.

وأكد المهندس جاسم طاهر، مدير إدارة المشاريع النوعية بمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، أن نظام «طواش» يمثل نقلة نوعية في قطاع نقل الذهب، مشيراً إلى أن العرض الأولي للنظام في معرض إنترسيك 2025 كان محطة مهمة لاستعراض الميزات التقنية المتقدمة أمام خبراء الأمن والمتخصصين.

كفاءة تشغيلية

وأضاف المهندس طاهر: «اليوم ندخل مرحلة التنفيذ الفعلي لإطلاق نظام «طواش» رسمياً، حيث تم استعراض خطوات التسجيل وآلية التتبع ومتطلبات الامتثال، لضمان تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة.

هذا النظام لا يقتصر على تعزيز الحماية فحسب، بل يسهم أيضاً في رفع كفاءة العمليات التشغيلية داخل القطاع، مما يجعله ركيزة أساسية لمستقبل أكثر أماناً وشفافية».

ويتضمن نظام «طواش» مجموعة من الميزات المبتكرة، التي تدعم الأمان والكفاءة التشغيلية، من بينها نظام «دعوات الضيوف»، الذي يتيح متابعة الأفراد القادمين من الخارج لنقل الذهب إلى السوق عبر تطبيق ذكي.

بالإضافة إلى لوحة تحكم رقمية تمكن مديري المحلات من متابعة عمليات النقل في الوقت الفعلي، واتخاذ إجراءات فورية عند الحاجة. علاوة على إمكانية الإبلاغ عن حالات الاشتباه أو التوقف المفاجئ أثناء عملية النقل، مما يتيح التدخل السريع لحماية الشحنات من أي أخطار محتملة.

غرامات وعقوبات

وذكرت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» أن شرطة دبي تمتلك صلاحية التدقيق الفوري على أي عملية نقل، يتم تنفيذها داخل السوق، مع فرض إجراءات تحقق متعددة المستويات، لضمان الامتثال الكامل للمعايير الأمنية.

كما تم الإعلان عن تطبيق إجراءات عقابية، تشمل فرض غرامات فورية على الشركات المخالفة، خاصة تلك التي تحاول نقل مشغولات ذهبية بقيمة تفوق الحد المسموح به دون اتخاذ التدابير الأمنية المطلوبة.

وأكدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» التزامها الثابت بتطوير منظومات أمنية ذكية تسهم في حماية قيمة الشحنات الثمينة، وتوفير بيئة تشغيلية آمنة ومستقرة لشركات الذهب والمجوهرات، ودعت المؤسسة جميع الأطراف العاملة في السوق إلى الالتزام الصارم بمعايير النظام.

والاستفادة من الحلول الأمنية المتطورة التي يقدمها «طواش»، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر أماناً وشفافية في تنظيم عمليات نقل الذهب داخل دبي.