مجلس دبي للشباب.. أفضل مجلس شبابي في الإمارات

في إنجاز جديد يعكس التزامه بتمكين الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، حصد مجلس دبي للشباب جائزة أفضل مجلس شبابي على مستوى دولة الإمارات، وذلك خلال ملتقى مجالس الشباب الذي نظمته المؤسسة الاتحادية للشباب، بحضور معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير الدولة لشؤون الشباب، ويأتي التكريم تأكيداً للجهود التي بذلها المجلس في إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف القطاعات.

وفي السياق، أكد حسن سبت، رئيس مجلس دبي للشباب، أن الجائزة تعكس الجهود المتواصلة التي بذلها المجلس لتعزيز دور الشباب وتفعيل مشاركتهم في مختلف المجالات، وأوضح أن المجلس حرص على تطوير مبادرات نوعية تحقق نتائج ملموسة، انطلاقاً من رؤية واضحة تهدف إلى تمكين الشباب ودعم تطلعاتهم.

وأشار إلى أن الدعم الذي قدمه المجلس التنفيذي لإمارة دبي والمؤسسة الاتحادية للشباب كان عاملاً أساسياً في تحقيق هذا الإنجاز، مضيفاً أن التكريم يمثل دافعاً لمواصلة العمل على إطلاق مبادرات أكثر تأثيراً، وتعزز من حضور الشباب في مسيرة التنمية وتسهم في تحقيق تطلعاتهم المستقبلية.

من جهتها أوضحت عفراء السويدي، نائب رئيس مجلس دبي للشباب، أن الإنجاز يعكس الروح القيادية والإبداعية التي يتمتع بها شباب دبي، مشيرة إلى أنهم أثبتوا قدرتهم على تحمل المسؤولية والمساهمة في إحداث التغيير، ولفتت إلى أن الجائزة ليست مجرد تكريم للمجلس، بل تعكس تقديراً لكل شاب وشابة شاركوا بجهودهم في نجاح المبادرات الشبابية التي تم تنفيذها.

وأضافت، أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على إطلاق مشاريع تعزز من تمكين الشباب وتوفر لهم الفرص في مختلف القطاعات، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بدور الشباب في دفع مسيرة التنمية.

وفي الإطار ذاته، أكد سالم المري، عضو مجلس دبي للشباب، أن الإنجاز يعزز من مسؤولية المجلس في دعم الشباب، مشيراً إلى أن العمل خلال الفترة الماضية ركّز على ترجمة تطلعاتهم إلى مشاريع ملموسة تسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز حضورهم المجتمعي. من جانبه، أوضح عبدالله الحثبور عضو المجلس، أن الجائزة تمثل حافزاً للاستمرار في تقديم مبادرات مبتكرة تدعم دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن المجلس سيواصل جهوده لتعزيز فرصهم في مختلف المجالات.

كما عبّرت هند الحمادي عضو المجلس، عن اعتزازها بهذا التكريم، مؤكدة أن الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم المستمر الذي حظي به المجلس، وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من العمل على تطوير مبادرات تدعم الشباب وتعزز دورهم في المجتمع.

وقالت نورة الحمادي، مساعد مدير شؤون إدارية لقطاع الاقتصاد والتنمية الاجتماعية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي: «يعكس هذا الإنجاز التزام مجلس دبي للشباب بتقديم نموذج ريادي في العمل الشبابي.

حيث نجح في تبني نهج يعتمد على العمل الجماعي والابتكار، ما أسهم في تمكين الشباب وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل، نؤمن في المجلس التنفيذي بأهمية دعم المجالس الشبابية وتعزيز دورها في صنع القرار، وقد أثبت مجلس دبي للشباب جدارته بتقديم نموذج يُحتذى به في التواصل الفعّال والعمل الجماعي».