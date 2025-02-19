9.3 ملايين طن أغذية دخلت دبي من 170 دولة خلال 2024

كشف سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، أن مجمل الأغذية المستوردة التي دخلت منافذ إمارة دبي في العام الماضي بلغ 9.3 ملايين طن، من أكثر من 170 دولة لافتاً إلى أن العدد الإجمالي للمنشآت الغذائية في الإمارة يبلغ 25 ألفاً و655 مؤسسة بجميع أنشطتها.

وقال: «إن نظام «منتجي بلس»، الذي يُعد نظاماً متكاملاً لتنظيم تداول المنتجات، يتضمن قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 1.7 مليون منتج مسجل، مشيراً إلى أن عدد الشحنات الغذائية التي تم التفتيش عليها في العام الماضي بلغ 461 ألف شحنة غذائية، فيما بلغت الجولات التفتيشية على المؤسسات الغذائية التي تم تنفيذها في العام الماضي، 65 ألف زيارة تفتيشية، وبلغت نسبة التزام المؤسسات الغذائية في الإمارة الاشتراطات والمعايير المعمول بها في بلدية دبي أكثر من 95%».

منظومة رقابية

وقال مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي: «نحرص على تطبيق منظومة رقابية متكاملة على طول مراحل سلاسل التوريد بداية من بلد المنشأ إلى طاولة المستهلك ووفق أفضل المعايير العالمية، وذلك لضمان الجهوزية للمستقبل، وترسيخ مقومات النظم الغذائية المستدامة، وتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الحماية الاستباقية للمجتمع من الأخطار الغذائية، وتعزيز ريادة دبي مركزاً عالمياً في مجال سلامة الغذاء، تعزيزاً لجودة الحياة وتحقيق سعادة ورفاهية أفراد المجتمع».

وأضاف: «تقوم فرق التفتيش في إدارة سلامة الغذاء في البلدية بإجراءات جولات رقابية على المؤسسات الغذائية على مدار الساعة تستهدف جميع الأغذية المستوردة عبر منافذ إمارة دبي البرية والجوية والبحرية، لضمان سلامة الأغذية المستوردة».