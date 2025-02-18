«أوقاف دبي» تكرّم 40 قانونياً شاركوا في «وقف المحاماة»

كرّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، 40 قانونياً ومكتب محاماة لمشاركتهم في «وقف المحاماة» الذي تم إطلاقه بالتعاون مع محاكم دبي بالتنسيق مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، لتعزيز دور القطاع القانوني في دعم العمل الوقفي الخيري المستدام.

وشهد حفل التكريم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وعيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، ومريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي وعلي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، بجانب عدد من الشركاء والداعمين لقطاع العمل الوقفي.

ويقدم المحامون المشاركون في «وقف المحاماة» استشارات مجانية للمتقاضين من خلال مكاتب المحاماة، حيث يحدد كل مكتب ساعات الاستشارات التي يرغب في تقديمها بصورة تطوعية شهرياً للمتقاضين، بمشاركة نخبة من المحامين الإماراتيين وتقديم هذه الاستشارات بصورة مجانية للأفراد غير القادرين على تحمل كلفة الاستشارة القانونية، ويتم تقديم الخدمة من خلال برنامج شور التطوعي للاستشارات القانونية بالتعاون مع محاكم دبي.

ريادة

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نجاح أوقاف دبي ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، في تعزيز ثقافة الوقف المبتكر في المجتمع وإتاحة المجال لمختلف القطاعات الحيوية المساهمة في العمل الوقفي المستدام لافتاً إلى تفرد دبي وريادتها في إطلاق المشروعات الوقفية المبتكرة.

وأثنى معاليه على جهود المكاتب القانونية المشاركة في وقف المحاماة، مثمناً دورهم الإنساني في تقديم الدعم القانوني للفئات محدودة الدخل، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم القانونية بكل سهولة ويسر، وأعرب عن أمله مواصلة إطلاق وتطوير هذا النوع من المبادرات المجتمعية الخيرية التي من شأنها ترسيخ قيم التعاضد الإنساني وتحقيق استمرار نهج العطاء المستدام الذي تتميز به دولة الإمارات.

بدوره، وجّه عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي الشكر للمحامين المشاركين في «وقف المحاماة»، وقال: «تجسد مبادرة «وقف المحاماة»، قيم العطاء والتكافل الاجتماعي التي تقوم عليها دولة الإمارات، حيث تبرز روح المسؤولية المجتمعية التي يتحلى بها القانونيون ومكاتب المحاماة المشاركون في هذه المبادرة، من خلال تقديم استشارات قانونية مجانية لمن يحتاجون إليها».

وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن عدد المستفيدين من وقف المحاماة الذي تم إطلاقه في عام 2012 بلغ قرابة 6048 مستفيداً، حصلوا على خدمات الاستشارات القانونية والترافع مجاناً من المحامين المسجلين في المبادرة، قدرت قيمتها بأكثر من 12 مليوناً، مشيراً إلى أنه في العام الماضي بلغ عدد المستفيدين من وقف المحاماة قرابة 664 مستفيداً.

من جانبه، قال علي المطوع الأمين العام لـ«أوقاف دبي»: إن هذه المبادرة تمثل نموذجاً ملهماً للوقف المبتكر الذي يواكب تطورات العصر ويخدم المجتمع بطرق جديدة وفعالة، مشيداً بجهود مكاتب المحاماة المشاركة في الوقف، لدورها في تلبية احتياجات المتقاضين من غير القادرين.

بدورها قالت زينب التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة: حقق «وقف المحاماة» نجاحاً كبيراً في خدمة المجتمع، بمساعدة المتقاضين غير القادرين للحصول على حقوقهم القانونية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة التطوعية المستدامة تواكب «عام المجتمع» الذي يهدف لإطلاق فعاليات تهدف إلى خدمة المجتمع.