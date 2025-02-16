شرطة الراشدية توزّع ملابس شتوية على العمال

نظم مركز شرطة الراشدية في دبي مبادرة لتقديم 200 سترة وملابس شتوية إلى العمال، وذلك بهدف تخفيف حدة البرودة التي تواجههم خلال ساعات الصباح، وتزويدهم بوسائل تضمن لهم الراحة في أماكن عملهم.

وقال اللواء سعيد حمد بن سليمان، مدير مركز شرطة الراشدية، إن المبادرة تندرج ضمن سلسلة من البرامج الإنسانية التي تنفذها شرطة دبي لدعم الفئات العاملة، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص باستمرار على إطلاق مشروعات مجتمعية تهدف إلى تعزيز مستوى الحياة لجميع شرائح المجتمع، خصوصاً العمال الذين يقدمون مساهمات كبيرة في شتى القطاعات.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس رؤية شرطة دبي في إقامة مجتمع ينعم بالمزيد من التكافل، إذ يُسلط الضوء على دعم الشرائح الأشد حاجة، ليس فقط عبر الدور الشرطي، بل كذلك من خلال البرامج الإنسانية والاجتماعية، موضحاً أن هذه الفعاليات تساعد في تعزيز ثقافة العطاء وترسيخ مبدأ التعاون بين الجهات المختلفة.