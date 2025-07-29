وجهات دبي.. نجاح لافت في تنوّع التجارب وتعزيز الجاذبية السياحية

وفي إطار دعم الحملة وتعزيز استفادة الجمهور منها، أطلقت براند دبي مجموعة شاملة من الأدلة التفاعلية التي تمثل أدوات إرشادية مبتكرة تتيح لسكان الإمارة وزوارها استكشاف دبي بطرق جديدة تنسجم مع نمط الحياة العصري ومتطلبات الترفيه المتجددة.
تجارب فريدة
وكذلك دليلاً لأفضل وجهات التنزه والتخييم لمحبي الطبيعة، ومحطات شتوية مميزة لمن يفضلون الأجواء المنعشة، بالإضافة إلى مطاعم وكافيهات بجلسات خارجية تتيح للزوار تجربة الطابع العصري والحيوي للمدينة.
وتضم الأدلة أيضاً تغطية لموسم دبي الفني بما يحمله من فعاليات ثقافية ومعارض مبتكرة، وكذلك مجموعة من المتاحف التاريخية التي تعكس هوية المدينة وتراثها، إلى جانب كافيهات فنية وورش عمل تتيح للمهتمين فرصة الدمج بين الترفيه والإبداع.
دليل شامل
وتأتي هذه الجهود بالتعاون مع مجموعة كبيرة من صنّاع المحتوى، من مؤثرين ومصورين ومبدعين محليين وعالميين، الذين يسهمون في إبراز تفرّد دبي من خلال إنتاج محتوى رقمي ثري يعكس تنوع الخيارات وجودة التجارب.
وتسعى الحملة من خلال هذا الزخم الإبداعي إلى تقديم تجربة صيفية متكاملة تليق بمكانة دبي، وتمنح زوارها من داخل الدولة وخارجها فرصة قضاء عطلة لا تُنسى مليئة بالذكريات الجميلة والتجارب الفريدة.
مقومات عالمية
وبيّنت أن تركيز الحملة شمل الفعاليات الداخلية المكيفة، والمخيمات الصيفية للأطفال، وعروض الإقامة الفندقية، وغيرها من الخيارات التي وفرت بيئة آمنة ومريحة تلائم احتياجات العائلات من داخل الدولة وزوارها من مختلف أنحاء العالم.
كما أشارت إلى الأثر الاقتصادي الإيجابي للحملة، من خلال ما وفرته من دعم غير مباشر لقطاعات حيوية، مثل الضيافة وتجارة التجزئة وريادة الأعمال، ما أسهم في تعزيز الحراك الاقتصادي المحلي خلال موسم الصيف.
وتوجهت بالشكر لجميع من ساهموا في إنجاح هذا الموسم، مؤكدة الدور المميز لصنّاع المحتوى الذين أضافوا للحملة بمواد إبداعية ثرية دعمت أهدافها، ودعت الجمهور إلى مواصلة التفاعل مع الحملة عبر الوسم #وجهات_دبي لاكتشاف المزيد من التجارب التي قدّمتها دبي خلال موسم الصيف.