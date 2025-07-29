وجهات دبي.. نجاح لافت في تنوّع التجارب وتعزيز الجاذبية السياحية

حققت مبادرة وجهات دبي، التي ينفذها براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، نجاحاً لافتاً في تسليط الضوء على تنوّع التجارب والأنشطة والمواقع التي تحتضنها الإمارة، من خلال محتوى مبتكر يعكس جمال المدينة وحيويتها وتعزيز جاذبيتها السياحية خلال موسم الصيف.

وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة.

وفي إطار دعم الحملة وتعزيز استفادة الجمهور منها، أطلقت براند دبي مجموعة شاملة من الأدلة التفاعلية التي تمثل أدوات إرشادية مبتكرة تتيح لسكان الإمارة وزوارها استكشاف دبي بطرق جديدة تنسجم مع نمط الحياة العصري ومتطلبات الترفيه المتجددة.

وتضم هذه الأدلة دليلاً خاصاً لتنظيم جدول عطلات نهاية الأسبوع في دبي، ودليلاً آخر بعنوان كل ما تحتاجه هذا الصيف في دبي، بالإضافة إلى دليل ابحث عن هوايتك الصيفية في دبي الذي يسلط الضوء على الخيارات المتنوعة المتاحة أمام الجمهور لقضاء أوقاتهم في أنشطة ترفيهية وإبداعية مفيدة.

تجارب فريدة

كما تشمل الأدلة التفاعلية التي أعدّها براند دبي محتوى متخصصاً يستعرض أبرز الوجهات والفئات الترفيهية في الإمارة، ومنها فنادق ووجهات دبي المائية التي توفر تجارب فريدة لعشّاق الأجواء الصيفية، إلى جانب الفعاليات الداخلية التي تقدم خيارات متنوعة في أجواء مريحة.

وكذلك دليلاً لأفضل وجهات التنزه والتخييم لمحبي الطبيعة، ومحطات شتوية مميزة لمن يفضلون الأجواء المنعشة، بالإضافة إلى مطاعم وكافيهات بجلسات خارجية تتيح للزوار تجربة الطابع العصري والحيوي للمدينة.

وتضم الأدلة أيضاً تغطية لموسم دبي الفني بما يحمله من فعاليات ثقافية ومعارض مبتكرة، وكذلك مجموعة من المتاحف التاريخية التي تعكس هوية المدينة وتراثها، إلى جانب كافيهات فنية وورش عمل تتيح للمهتمين فرصة الدمج بين الترفيه والإبداع.

دليل شامل

وتغطي حملة وجهات دبي نطاقاً واسعاً من القطاعات السياحية والترفيهية، وتوفر دليلاً شاملاً صُمّم بأسلوب إبداعي ليضع بين أيدي الجمهور معلومات وافية حول أبرز مناطق الجذب في الإمارة.

وتأتي هذه الجهود بالتعاون مع مجموعة كبيرة من صنّاع المحتوى، من مؤثرين ومصورين ومبدعين محليين وعالميين، الذين يسهمون في إبراز تفرّد دبي من خلال إنتاج محتوى رقمي ثري يعكس تنوع الخيارات وجودة التجارب.

وتسعى الحملة من خلال هذا الزخم الإبداعي إلى تقديم تجربة صيفية متكاملة تليق بمكانة دبي، وتمنح زوارها من داخل الدولة وخارجها فرصة قضاء عطلة لا تُنسى مليئة بالذكريات الجميلة والتجارب الفريدة.

مقومات عالمية

وفي هذا السياق، أوضحت سارة مرداس، عضو اللجنة التنظيمية لحملة «وجهات دبي» أن نتائج الحملة عكست التزام الجهة المنظمة بإبراز ما تقدمه دبي من تجارب استثنائية وخيارات ترفيهية وثقافية ورياضية وعائلية تلبي تطلعات مختلف الفئات، بأسلوب مبتكر يسلط الضوء على المقومات العالمية التي تتمتع بها المدينة.

وبيّنت أن تركيز الحملة شمل الفعاليات الداخلية المكيفة، والمخيمات الصيفية للأطفال، وعروض الإقامة الفندقية، وغيرها من الخيارات التي وفرت بيئة آمنة ومريحة تلائم احتياجات العائلات من داخل الدولة وزوارها من مختلف أنحاء العالم.

كما أشارت إلى الأثر الاقتصادي الإيجابي للحملة، من خلال ما وفرته من دعم غير مباشر لقطاعات حيوية، مثل الضيافة وتجارة التجزئة وريادة الأعمال، ما أسهم في تعزيز الحراك الاقتصادي المحلي خلال موسم الصيف.

وتوجهت بالشكر لجميع من ساهموا في إنجاح هذا الموسم، مؤكدة الدور المميز لصنّاع المحتوى الذين أضافوا للحملة بمواد إبداعية ثرية دعمت أهدافها، ودعت الجمهور إلى مواصلة التفاعل مع الحملة عبر الوسم #وجهات_دبي لاكتشاف المزيد من التجارب التي قدّمتها دبي خلال موسم الصيف.