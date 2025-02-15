«كهرباء دبي» توفر 39.7 مليار جالون من المياه

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي أن الاستثمار في أحدث الأنظمة والحلول المبتكرة في قطاع المياه أسهم في توفير39.7 مليار جالون من المياه، ووفورات بقيمة 1.7 مليار درهم للهيئة، منذ عام 2013 حتى نهاية عام 2024. كما نجحت الهيئة في تجنب هدر أكثر من 12.9 مليار جالون من المياه للمستهلكين، أي ما يعادل نحو 712 مليون درهم من خلال الإشعار المبكر بالتسريب الداخلي للمياه.

تطوير

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لـ«البيان»: «تعد «الشبكة الذكية» التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي باستثمارات إجمالية تبلغ 7 مليارات درهم إحدى الأدوات التي تدعم رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم.

حيث تسهم في ضمان استمرارية وتوافرية الخدمات المتكاملة والمتصلة، بما توفره من خصائص متقدمة تشمل قدرات اتخاذ القرار التلقائي، وإمكانية التشغيل التبادلية بين مختلف أنحاء شبكة الكهرباء والمياه لضمان التشغيل السلس والسريع والفعال بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء وغيرها».

وأضاف: «تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي جهودها لتطوير بنيتها التحتية بما يتماشى مع توقعات الطلب للسنوات المقبلة وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة، وذلك بهدف تعزيز مكانة دبي مدينة عالمية ووجهة مفضلة للعيش والعمل وريادة الأعمال والسياحة، وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة حالياً 495 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً».

وتابع: «تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة عالمية المستوى للمياه تواكب المسار التنموي المتصاعد في دبي وتضمن تلبية الطلب المتزايد على خدمات المياه وفق متطلبات خطط التنمية الشاملة المستدامة.

وتلتزم الهيئة بتعزيز الأمن المائي في دبي من مصادر مستدامة، بما يدعم استراتيجية الأمن المائي 2036، والاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، التي تركز على تعزيز الموارد المائية واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة».

وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى تعزيز مراقبة وإدارة شبكة توزيع المياه التابعة لها، وتحسين أتمتة وكفاءة العمليات واعتمادية إمدادات المياه. وبفضل كفاءة شبكات النقل والتوزيع التابعة للهيئة، تصدرت الهيئة، وفق دراسة قام بها أخيراً استشاري عالمي متخصص، المركز الأول عالمياً في اثني عشر مؤشر أداء رئيسياً في مجال عملها، مثل تحقيق الهيئة أدنى نسب فاقد في العالم، حيث بلغت نسبة الفاقد في شبكات المياه 4.6 %.