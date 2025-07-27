«بكل فخر من دبي» تعزز تمكين المشاريع المحلية المتميزة

تحظى مبادرة «بكل فخر من دبي» باهتمام خاص ضمن حملة «وجهات دبي» الصيفية التي ينفذها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، كونها تمثل ركيزة أساسية في دعم وتمكين المشاريع المحلية المتميزة، وتعزيز حضورها ضمن المشهد الاقتصادي والإبداعي للإمارة.

وتُعد «بكل فخر من دبي» إحدى المبادرات النوعية التي أطلقها «براند دبي» لدعم رواد الأعمال المحليين الذين اختاروا دبي نقطة انطلاق لمشاريعهم، حيث تسعى الحملة إلى الترويج لتلك المشاريع بأسلوب تفاعلي يعكس روح الابتكار والهوية الإبداعية التي تتميز بها الإمارة.

وضمن حملة «وجهات دبي»، برز دور «بكل فخر من دبي» في التركيز على مجموعة مختارة من المشاريع التي تقدم منتجات وخدمات تلائم أجواء الصيف واحتياجات الجمهور خلال هذا الموسم، ويشمل ذلك مستلزمات الشاطئ، المأكولات الصيفية، العصائر والمثلجات، ومستحضرات العناية بالبشرة، إلى جانب علامات تجارية محلية في مجالات الموضة والتصميم.

دليل

ويتيح دليل «كل ما تحتاجه هذا الصيف في دبي»، الذي صدر ضمن محتوى الحملة، استعراض هذه المنتجات ضمن تجربة رقمية تفاعلية، تمكّن المستخدم من الوصول إلى تفاصيل المشروع وروابطه الرسمية، بما يسهم في تعزيز التفاعل مع العلامات المحلية ويعكس تنوّع المشهد التجاري والإبداعي في الإمارة.

خولة الهاشمي: اختيار المشاريع وفق معايير دقيقة أبرزها الجودة والاستدامة

المشاريع المشاركة سجلت تطوراً ملموساً على مستوى المبيعات

وأكدت خولة الهاشمي، عضو اللجنة التنظيمية لحملة «وجهات دبي»، أن مبادرة «بكل فخر من دبي» تهدف إلى إبراز المشاريع المحلية التي انطلقت من دبي وتعكس هويتها الاقتصادية والثقافية، من خلال تقديم الدعم الإعلامي والترويجي اللازم، وتمكين أصحابها من تعزيز حضورهم في السوق المحلي وتوسيع آفاقهم المستقبلية.

وأوضحت أن الحملة تركز في موسمها الصيفي على المشاريع التي تقدم منتجات أو خدمات ذات صلة بالصيف، مشيرة إلى أن اختيار المشاريع يتم وفق معايير دقيقة تتضمن أن يكون المشروع من فئة المشاريع الصغيرة أو المتوسطة، وأن يتخذ من دبي مقراً له، ويتميز بالابتكار والجودة والأثر الإيجابي، إلى جانب الالتزام بقيم الاستدامة والقدرة على النمو والتوسع.

وأشارت إلى أن المبادرة تشمل إشراك أعضاء المبادرة في الفعاليات الكبرى التي تُنظم تحت مظلة «مجلس دبي للإعلام» وغيره من الفعاليات الاقتصادية والسياحية في الإمارة، إلى جانب تقديم الدعم الإعلامي عبر المنصات الرقمية والتقليدية، بما يعزز من فرص الشراكات ويوسع قاعدة الجمهور.

وأوضحت أن العديد من المشاريع المشاركة في المبادرة سجلت تطوراً ملموساً على مستوى المبيعات وتوسّع قاعدة المتابعين عبر المنصات الرقمية، وذلك بفضل الحملات الإعلامية التي أسهمت في تعزيز حضورها ووصولها إلى شرائح جديدة من الجمهور.

ولفتت إلى أن الإعلام يمثل عنصراً محورياً في نجاح أي مشروع، لاسيما تلك المشاريع التي تتمتع بجودة عالية لكنها بحاجة إلى تسويق فعّال لإبراز ما تقدمه من قيمة، كما تتبنى المبادرة نهجاً ديناميكياً يواكب تغير المواسم، حيث يتم تحديث قائمة المشاريع المشاركة بشكل منتظم لتواكب طبيعة الموسم، سواء في المنتجات أو أساليب العرض، وهو ما يُسهم في إبقاء الحملة حيوية ومتجددة ومتفاعلة مع المتغيرات.

شراكات

وأشادت بأثر الشراكات الإعلامية والمؤسسية في توسيع نطاق المبادرة، مؤكدة أن التعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية يدعم تكامل الجهود ويعزز من فرص دمج هذه المشاريع ضمن برامج التنمية الاقتصادية والسياحية في دبي.

ودعت رواد الأعمال المحليين الراغبين في الانضمام إلى المبادرة إلى التواصل مع «براند دبي» عبر المنصات الرقمية الرسمية، مشيرة إلى أن المبادرة ترحب بكل مشروع يقدّم قيمة مضافة حقيقية ويعكس مستوى عالياً من الجودة والتميز، إذ يمنح الانضمام للمبادرة فرصة للظهور الإعلامي والتوسع، إلى جانب بناء شبكة علاقات فعالة مع أعضاء آخرين في المبادرة وجهات داعمة في السوق.

ويُعد إبراز هذه المشاريع المحلية من خلال محتوى مرئي ومقاطع ترويجية ضمن الحملة، وسيلة لتعزيز ثقة المجتمع المحلي بالإنتاج المحلي، وخلق حلقة تفاعل بنّاءة بين الجمهور ورواد الأعمال، تسهم في دعم الاقتصاد الإبداعي، وتمكين المواهب الوطنية من الوصول إلى مستويات أعلى من التميز والانتشار.

وتنسجم هذه الجهود مع التوجهات الاستراتيجية لدبي في بناء منظومة اقتصادية مبتكرة تُعزز مكانة المدينة كمركز عالمي للأعمال الإبداعية والمشاريع الناشئة، وتعكس التزام الإمارة المستمر باحتضان الطاقات الشابة وتوفير بيئة محفزة للنجاح والنمو.