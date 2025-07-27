46 ألف فحص تنجزها مختبرات بلدية دبي البيطرية خلال النصف الأول

أنجزت المختبرات البيطرية في فروعها المختلفة بقسم الخدمات البيطرية في إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي 46 ألفاً و30 فحصاً مخبرياً، وذلك خلال النصف الأول من عام 2025.

وشملت الفحوصات والاختبارات: الكشف عن الأمراض التشخيصية الحيوانية المعدية والوبائية والمشتركة، وفحص السموم الفطرية في الأعلاف والمنتجات الحيوانية، وفحص عينات اللحوم والتأكد من السلامة الصحية في المقاصب، إضافة إلى تحديد أفضل المضادات الحيوية للعلاج وغيرها.

وأوضحت بلدية دبي أنه يتم استخدام تقنيات مختلفة في الفحوصات المخبرية منها: تقنية تعداد الدم الكامل، واختبارات الكيمياء الحيوية، والفحص السيرولوجي باستخدام تقنيات الإليزا والفايكام و RT-PCR، كذلك استخدام المجهر الإلكتروني والضوئي لتشخيص الطفيليات، والتشخيص البكتيريولوجي.

ممارسات عالمية

وأكدت بلدية دبي أنه يتم اتباع أفضل الممارسات العالمية والعلمية الخاصة بجودة المختبرات البيطرية والعمل بتوصيات منظمة الصحة الحيوانية العالمية WOHA، مشيرة إلى أن المختبرات البيطرية لديها حاصلة على شهادة الاعتماد الخاصة بالمواصفة 17025 من مركز الإمارات العالمي للاعتماد EIAC، وذلك لضمان دقة وجودة وسرعة ومصداقية ونزاهة الاختبارات لدعم سهولة وسرعة التشخيص البيطري والإنذار المبكر للأمراض الحيوانية الوبائية والمشتركة واتخاذ القرار.

كما يتم استخدام المختبر البيطري المتنقل المتطور لغرض الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ الخاصة بالأمراض الحيوانية المشتركة والمعدية، وذلك لتحسين رحلة المتعامل وإسعاد المتعاملين.

منظومة متكاملة

ولفتت البلدية إلى أن التطعيمات والتحصينات تتم من خلال خطة سنوية دقيقة، بهدف الارتقاء بكفاءة منظومة الصحة العامة، وتوفير الوقاية الاستباقية للمجتمع من الأمراض المشتركة، وتعزيز جودة حياة سكان الإمارة، لافتة إلى أن قسم الخدمات البيطرية يعمل من خلال 3 عيادات رئيسية موزعة في مختلف أنحاء الإمارة، هي: عيادة الخوانيج، وعيادة الليسيلي، وعيادة حتا، مدعومة بفريق مكون من 80 موظفاً من الأطباء البيطريين والفنيين والأخصائيين.

ويقدم القسم مجموعة كبيرة من الخدمات البيطرية، منها معالجة المواشي، وتحصين وتسجيل الحيوانات الأليفة، وإصدار الشهادات الصحية، وبرنامج تبني الحيوانات.