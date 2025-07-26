51.7 ألف مكالمة «اتصال مرئي» تلقتها «إقامة دبي» خلال 6 أشهر

استقبلت خدمة «الاتصال المرئي» التابعة للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي 51779 اتصالاً خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت مختلف الخدمات التي تقدمها الإدارة، ما يعكس الإقبال المتزايد من قبل الأفراد والمؤسسات داخل الدولة وخارجها للاستفادة من هذه المنصة الرقمية المتقدمة، التي تتيح التواصل المباشر مع موظفي إقامة دبي دون الحاجة للحضور الشخصي إلى مراكز إسعاد المتعاملين.

وتتيح الخدمة للمتعاملين إنجاز معاملاتهم الرسمية في وقت قياسي ومن أي مكان في العالم، باستخدام جهاز ذكي مزود بكاميرا أمامية واتصال بالإنترنت فقط.

حيث يأتي ذلك في إطار حرص دبي على تسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف والجهد على المتعاملين، من خلال توفير بيئة رقمية شاملة تعزز تجربة المستخدم وتواكب تطلعاته المتزايدة نحو الخدمات الذكية.

وبحسب الإحصائيات التي أوردتها إقامة دبي بلغ متوسط مدة الاتصال المرئي دقيقة واحدة، وتصدرت خدمات أذونات الدخول والإقامة قائمة أكثر الاتصالات الواردة،.

حيث بلغ عددها 42 ألف اتصال، الأمر الذي يعكس الأهمية المتزايدة لهذه الخدمات وحجم الطلب الكبير عليها من قبل الأفراد والشركات، فيما جاءت خدمات المنشآت في المرتبة الثانية بإجمالي 5782 اتصالاً، تلتها الخدمات المالية التي سجلت 2850 اتصالاً، في حين بلغ عدد الاتصالات المتعلقة بجوازات السفر 1147 اتصالاً.

وتعكس الأرقام مدى تنوع المعاملات التي يتم تنفيذها عبر الخدمة، بما يشير إلى مرونة المنصة وقدرتها على الاستجابة لمختلف احتياجات المتعاملين. وأشارت إقامة دبي إلى أن خدمة الاتصال المرئي مخصصة لاستكمال إنهاء إجراءات المعاملات.

ويمكن للمتعاملين الحصول على رد لكافة الاستفسارات عبر مركز اتصال آمر على الرقم المجاني 8005111 الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وذكرت إقامة دبي أن خدمة الاتصال المرئي أثبتت جدارتها في معالجة مختلف أنواع المعاملات، بما في ذلك المعاملات المرتبطة بالإقامة الذهبية، والحالات الإنسانية التي تتطلب مرونة واستجابة فورية.

إضافة إلى الاستشارات القانونية، ومعاملات أذونات الدخول، لافتة إلى أن هذا التنوع يعكس قدرة الخدمة على استيعاب نطاق واسع من الطلبات، مما يعزز من كفاءتها ويجعلها خياراً مثالياً لجميع فئات المتعاملين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.