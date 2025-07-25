إطلاق «وقف التمور» الأول من نوعه في دبي

يطلق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، خلال مشاركته في فعاليات مهرجان دبي للرطب 2025، الذي تبدأ فعالياته اليوم، مبادرة «وقف التمور»، كأول وقف من نوعه في دبي، وذلك في إطار سعيه لإرساء جسور دائمة ومستدامة تصل بين مفاهيم الخير والعطاء، وبين الهوية الإماراتية الأصيلة.

وتقوم المبادرة الوقفية الخيرية على تجميع الفائض من التمور المنتجة في المزارع المحلية المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، وإعادة فرزها وتغليفها وتعبئتها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، ومن ثم توزيعها بصورة منظمة على الفئات المحتاجة والأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها بطريقة تكرس مفاهيم التكافل الإنساني والاجتماعي.

ويهدف الوقف المبتكر إلى تحقيق غايات عدة ويأتي في مقدمتها دعم وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات، والمساهمة الفاعلة في تنشيط وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع الاستفادة من المنتجات الوطنية، إلى جانب الحد من الفاقد الغذائي والهدر، عبر إعادة تدوير الفائض بطريقة إنسانية ومستدامة.

وبحسب مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، تمنح المبادرة الرطب والتمر رمزية جديدة ومعاصرة، ليتحول من مجرد منتج زراعي إلى رمز متجدد للعطاء الإنساني المستمر، وليسهم بدور ملموس في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتعاضداً ورحمة، يتشارك أفراده في صناعة الخير.

وتحتضن قلعة الرمال على طريق دبي – العين مهرجان دبي للرطب الذي تنطلق فعالياته اليوم وتستمر على مدار 8 أيام، حيث يستقبل الحدث التراثي الزوار يومياً من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 10 مساءً، ويتضمن المهرجان العديد من المسابقات والأنشطة المتعلقة بأهل النخل، ما يجعله منصة متكاملة تربط الماضي بالحاضر، والمجتمع بتراثه الحي.

ويعزز المهرجان، الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للعام الثاني على التوالي، مكانة النخلة كمكوّن أساسي من مكونات الهوية الوطنية والتراث الثقافي لدولة الإمارات.

ويجسد «دبي للرطب» في نسخته الثانية توجهاً وطنياً يعكس رؤية دبي في دعم الموروث المحلي وتفعيله كمصدر إلهام مجتمعي، ورغم تصاعد المنافسة بين المشاركين، يبقى الهدف الأهم هو دعم زراعة النخيل والاهتمام به على مستوى الأسرة والمجتمع والمؤسسات. وتضم نسخة هذا العام 13 شوطاً متنوعاً، من بينها شوطان تم إطلاقهما في النسخة السابقة لأول مرة على مستوى الدولة، وهما:

شوط «نخلة البيت» دبي وعام – برعاية صندوق الفرجان، وشوط الجهات الحكومية، إضافة إلى شوط خاص بـ«حلوة دبي»، التي تُعد من أندر أنواع النخيل وأكثرها طلباً، ويكون برعاية متحف الشندغة التابع لهيئة دبي للثقافة.

كما تتضمن الفعالية شوطاً برعاية إعمار تحت اسم «نخبة دبي»، إلى جانب منافسات أخرى تشمل: أكبر عذج دبي، أكبر عذج عام، خنيزي دبي، خلاص دبي، خلاص عام، بومعان عام، نخبة عام، كأس الندر عام.

تجربة استثنائية

وسيقدم «دبي للرطب» في هذه النسخة مزاداً لأجود أنواع النخيل بالتعاون مع الإمارات للمزادات، ويستمر على مدار 7 أيام، حيث يشكّل المزاد تجربة استثنائية تجمع بين القيمة التجارية والرمزية للتمور المحلية.

وأتاح المهرجان للجميع المشاركة في المهرجان من خلال التسجيل عبر الموقع الرسمي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، حيث تتوفر جميع الشروط والتفاصيل الخاصة بالتنافس على كل شوط، والتي يشرف على تقييمها لجنة تحكيم متخصصة تضم نخبة من الخبراء في مجال النخيل والرطب.

وكانت النسخة الأولى من مهرجان «دبي للرطب» شهدت إقبالاً كبيراً من مختلف شرائح المجتمع، ما عكس نجاح هذه الفعالية التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بهدف تأكيد قيمة النخلة في حياة وتاريخ أبناء الإمارات، ونقل هذه القيمة بأبعادها التراثية والثقافية من الآباء إلى الأبناء.

وتميزت فعاليات النسخة الأولى بتقديم أفكار جديدة تعزز قيمة النخلة، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في عرض المعلومات عن كل ما يخص النخلة، إضافة إلى كثير من الأنشطة والفعاليات المستمدة من روح تراث الإمارات العريق ويشكل «دبي للرطب» منصّة فريدة للاحتفاء بإرث زراعي عريق يمتد قروناً، ويعكس عمق العلاقة بين الإنسان الإماراتي والنخلة المباركة.

ويعد المهرجان دبي للرطب مناسبة استثنائية، تُستعرض خلالها أجود أنواع الرطب المحلية، وتتنافس فيها نخبة من المزارعين على إبراز ثمار جهدهم وإتقانهم، وسط أجواء تعبق بأصالة الماضي وابتكارات الحاضر.