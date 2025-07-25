«وجهات دبي الصيفية» تبرز المناطق الترفيهية وتدعم الاقتصاد الإبداعي

أكدت شيماء السويدي، مديرة «براند دبي» – الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي – أن حملة وجهات دبي الصيفية 2025 تأتي استمراراً للجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة.

شيماء السويدي

مشيرة إلى أن الحملة توفر معلومات متكاملة تساعد الأسر على التخطيط لعطلة صيفية فريدة، مع التركيز على إبراز دبي وجهة عائلية متميزة على مدار العام.

وأوضحت السويدي أن الحملة تسلط الضوء على الوجهات الترفيهية الداخلية المنتشرة في أنحاء الإمارة، إلى جانب الشواطئ والمسابح المزودة بالخدمات المجانية، ومرافق الأطفال مثل الحدائق المائية والمسابح، التي تمنحهم تجربة مفعمة بالمتعة والنشاط، منوهة بأن الحملة تدعم الاقتصاد الإبداعي في دبي.

وأضافت: «دبي مدينة لا تتوقف عن النشاط، والحملة توضح كيف يمكن قضاء عطلة مميزة داخل الإمارة دون الحاجة للسفر، مع خيارات متعددة تناسب كافة الأعمار والاهتمامات».

تفاعل جماهيري

وأكدت السويدي أن الحملة تعتمد على مجموعة من الوسائل الرقمية والتقليدية لنشر المحتوى الترويجي، مع تفاعل مجتمعي واسع، لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعيد الجمهور نشر المحتوى بشكل كبير.

مشاهد حية

وكشفت أن إجمالي المشاهدات لمحتوى حملة 2024 تجاوز 20 مليون مشاهدة على مختلف المنصات، مشيرة إلى أن الفيديوهات المصورة تنقل مشاهد حية وتجارب حقيقية من قلب الوجهات السياحية في دبي.

وأشارت السويدي إلى أن الحملة تركز على دعم صنّاع المحتوى المحليين وتشجيعهم على إبراز قدراتهم الإبداعية، بما يسهم في الترويج لدبي بأساليب مبتكرة.

كما سلطت الضوء على مبادرة «بكل فخر من دبي»، التي تتبناها «براند دبي»، وتعنى بإبراز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تم دمج العديد من هذه المشاريع ضمن الحملة لتسليط الضوء على منتجات وخدمات صيفية مبتكرة.

وقالت: «الترويج لرواد الأعمال هو جزء أصيل من رسالتنا»، لافتة إلى أن دبي كانت وستظل نقطة الانطلاق لكل مبدع وصاحب حلم يسعى لتحقيق النجاح.

تعاون نموذجي

وأشادت السويدي بروح التعاون بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ووصفتها بأنها من أبرز أسباب نجاح حملة «وجهات دبي»، مؤكدة أن هذا التناغم يسهم في تقديم الإمارة كوجهة جذب رئيسية، ليس فقط خلال الصيف، ولكن على مدار العام من خلال مواسم متعاقبة للحملة.

كما توجهت بالشكر لجميع الشركاء الذين أسهموا في إنجاح الحملة، مؤكدة أن الهدف المشترك هو إبراز دبي كأفضل مدينة في العالم.

انعكاس إيجابي

وحول الأثر الاقتصادي والمجتمعي للحملة، أشارت السويدي إلى أن الترويج ينعكس إيجابياً على قطاعات السياحة، الضيافة، التجزئة، والمطاعم، لا سيما مع تنشيط الحركة في الوجهات الداخلية.

وقالت: «من المهم أن نبرز كيف توفر دبي بدائل ترفيهية للعائلات تغنيهم عن السفر، وتمنحهم تجارب متكاملة بأقل التكاليف، ما يعزز من جودة الحياة داخل الإمارة».

أدلة تفاعلية

وأكدت السويدي أهمية الأدلة الإرشادية التفاعلية التي تصدرها «براند دبي»، والتي توفر معلومات ثرية ومحدثة حول أبرز الوجهات الصيفية والفعاليات التي تناسب الكبار والصغار على حد سواء.

شيماء السويدي:

الحملة تروج للمنتجات المحلية والمشاريع الصغيرة

20 مليون مشاهدة حققتها الحملة العام الماضي على منصات التواصل الاجتماعي