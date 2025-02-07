«نسائية دبي» تنظم «العرس الجماعي الحديث» مايو المقبل

كشفت عفراء بنت مبارك الحاي، مديرة مركز النهضة للاستشارات والتدريب التابع لجمعية النهضة النسائية بدبي، عن انطلاق العرس الجماعي الحديث في نسخته الـ28 مطلع مايو المقبل بمشاركة 10 عرائس وعرسان، في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي.

وذلك تحت الرعاية الكريمة لحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي.

وأكدت الحاي أن النسخة الـ 28 ستشهد العديد من المفاجآت الجديدة والمبتكرة لتشجيع الشباب والفتيات على المشاركة في مثل هذه المبادرات، وتعزيز نهج وتجربة الأعراس الجماعية في الدولة.

وأوضحت الحاي أن الجمعية نظمت 5 أنواع من العرس الجماعي العام الماضي 2024، وهي: «العرس الحديث، الجماعي المفرد، أصحاب الحالات والمهام الخاصة، العرس التراثي، والموروث الإماراتي»، فيما تعتزم تنظيم 3 أنواع من الأعراس الجماعية خلال العام الجاري 2025.

وقالت إن الجمعية تمنح مزايا متعددة للمشاركين في العرس الجماعي من أهمها المنح المالية المقدمة للعرسان، فضلاً عن الهدايا القيمة والإقامة الفندقية وبطاقة إسعاد، بالإضافة إلى تقديم استشارات زوجية مجانية، وسحوبات على تذاكر سفر وغيرها من المزايا.

وأفادت بأن العام الماضي كرمت الجمعية 340 طفلاً ضمن مبادرة «قرة عيني»، والمنبثقة من المبادرة الوطنية «العرس الجماعي» الذي تنظمه الجمعية سنوياً، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال هم نتاج 222 أسرة تم تزويجها في نسخ العرس الجماعي خلال السنوات الـ 10 الماضية منذ انطلاق مبادرة العرس الجماعي. وأوضحت أن مبادرة «قرة عيني»، تأتي تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الدعم الاجتماعي .