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منصور بن محمد يفتتح المقر الجديد لشركة إنفورما العالمية في دبي

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أحمد الشنقيطي

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اليوم المقر الجديد لشركة إنفورما العالمية في دبي، المتخصصة في تنظيم المعارض والنشر الأكاديمي وذكاء الأعمال، وذلك في منطقة ون سنترال بمركز دبي التجاري العالمي.

وعبر سموه عن الفخر بهذه الشراكة بين دبي ومجموعة إنفورما الرائدة، التي تضم محفظة المجموعة أكثر من 15 علامة تجارية رئيسية في قطاع المعارض، يتم تنظيمها بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، بفريق يضم 12 ألف موظف في أكثر من 30 دولة حول العالم.

وأكد سموه التطلع إلى تعزيز شراكتها مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كحاضنة عالمية لأهم وأكبر الفعاليات والمعارض المتخصصة في مختلف المجالات.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "افتتحنا اليوم المقر الجديد لشركة إنفورما العالمية في دبي، المتخصصة في تنظيم المعارض والنشر الأكاديمي وذكاء الأعمال، وذلك في منطقة ون سنترال بمركز دبي التجاري العالمي، تضم محفظة المجموعة أكثر من 15 علامة تجارية رئيسية في قطاع المعارض، يتم تنظيمها بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي.. فخورون بهذه الشراكة بين دبي ومجموعة إنفورما الرائدة، التي تضم فريقاً من 12 ألف موظف في أكثر من 30 دولة حول العالم، ونتطلع إلى تعزيز شراكاتنا مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كحاضنة عالمية لأهم وأكبر الفعاليات والمعارض المتخصصة في مختلف المجالات".