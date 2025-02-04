«جمارك دبي» تضبط محاولة تهريب حيوانات حية داخل حقائب مسافر

نجح مفتشو جمارك دبي في رصد وضبط مسافر من الجنسية العربية قادم من إحدى الدول الآسيوية عبر مطار دبي الدولي، حاول تهريب حيوانات تشمل سلاحف وثعابين وعناكب، قام بإخفائها في أكياس وصناديق بلاستيكية داخل حقائبه.

وأكد خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، أنه خلال تأدية مفتشي جمارك دبي لمهام عملهم في مطار دبي الدولي، تم الاشتباه بوجود أجسام غريبة داخل حقائب أحد المسافرين، وبإخضاع الحقائب للتفتيش اليدوي تم العثور على الحيوانات الحية بين أمتعة المسافر، وبسؤاله عن سبب جلب وتهريب هذه الحيوانات أكد أنها للاتجار حيث يتم بيعها نظير مبالغ مالية.

وأوضح أن جمارك دبي تطلق باستمرار حملات توعوية حول الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وإبراز المخاطر المترتبة على انقراضها، إضافة إلى وضع قوائم يتم تحديثها بشكل دوري حول قوائم هذه الكائنات الحية المهددة بالانقراض، بالتعاون مع المنظمات المعنية بحماية الطبيعة والبيئة، والتعريف بالجهود التي تبذلها جمارك دبي في هذا المجال، وكذلك كافة أنواع الحيوانات الأخرى التي يتم تهريبها بطرق غير مشروعة للاتجار بها، أو استخدامها في ممارسات السحر والشعوذة.

وأشار إلى أن أمن المنافذ يتطلب بذل الجهود المستمرة لترسخ حالة الاستقرار الأمني وتعزيز حماية المجتمع من مخاطر المواد المهربة والممنوعة، فمتى أحكمنا السيطرة عليها وشددنا الرقابة فيها أحلنا دون دخول الممنوعات بكافة أنواعها، وبالتالي عززنا من حماية المجتمع والاقتصاد، مثمناً التعاون المثمر والبناء مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين والهيئات ذات الصلة في التعاون لضبط المهربين وتحويلهم إلى الجهات ذات الاختصاص.