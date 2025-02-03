4.9 % ارتفاعاً في حسابات المياه في دبي خلال 2024

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن ارتفاع عدد حسابات المياه لدى الهيئة إلى 1.103.901 حساب بنهاية عام 2024 مقارنة بـ 1.052.444 حساباً بنهاية عام 2023، بنسبة زيادة تقدر بنحو 4.9 %.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: تشكل العدادات الذكية العمود الفقري للشبكة الذكية، وإحدى دعائم التحول الرقمي ورفع الكفاءة التشغيلية وتقليل نسبة الفاقد، وضمان توفير خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والاستدامة والجودة، لافتاً إلى أن الهيئة استكملت بين عامي 2015 و2020، استبدال جميع عدادات الكهرباء والمياه بعدادات ذكية، حيث تم حينها تركيب نحو مليوني عداد تتم قراءتها تلقائياً وتوفر للمتعاملين معلومات حول أنماط استهلاكهم لتمكينهم من إدارة استهلاكهم للكهرباء والمياه، بشكل فعال.

وأضاف: تعمل الهيئة على إدارة بيانات العدادات الذكية من خلال بنية تحتية آمنة ومتكاملة ومرنة ومؤتمتة بالكامل، مما يتيح أتمتة معلومات قراءة العدادات لمتعاملي الهيئة والحصول على معلومات فورية عن أنماط استهلاكهم، وبالتالي مراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي في أي وقت ومن أي مكان، ورصد إمكانية وجود تسريبات للمسارعة في إصلاحها والحد من الهدر، بما يسهم في استدامة الموارد ودفع عجلة الحياد المناخي والتنمية المستدامة، وضمان سعادة كافة المعنيين.

مركز التحليل

وأوضح أن الهيئة بدأت بتشغيل مركز التحليل والتشخيص الخاص بالعدادات الذكية، وتتم مراقبة وقراءة 1.074.963 عداداً ذكياً للمياه عن بُعد كل 15 دقيقة، مما يمكّن الهيئة من تعزيز دقة الفواتير لتصل إلى 99 %، حيث أتاح التحكم عن بُعد في العدادات الذكية تحديد ومعالجة 1.9 مليون حالة تسريب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتم إرسال تقارير عن هذه الحالات إلى 611.326 متعاملاً، ونجحت الهيئة حتى نهاية عام 2024 بتركيب مليون و103 آلاف و901 عداد ذكي للمياه، بزيادة قدرها 4.9 % عن العام 2023.

شبكة ذكية

وأوضح معالي سعيد الطاير أنه تعزيزاً لأمن وإدارة الشبكة الذكية، أطلقت الهيئة عدة برامج ومبادرات رائدة من بينها «منصة حوكمة بيانات الشبكة الذكية»، ونظام استعادة الشبكة الذكية الآلي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنصة «البيانات الضخمة وتطبيق التحليلات»، و«نظام إدارة انقطاع المياه الذكي» لدمج تطبيقات الشبكة الذكية والتقنيات التشغيلية وغيرها.