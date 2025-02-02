ضابطات شرطة دبي في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية: المنافسات تشهد تطوراً

أكدت مشاركات من شرطة دبي في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025 أن المنافسات تشهد تطوراً كبيراً لجهة قوة الفرق المشاركة وخاصة النسائية منها، بفضل تدريباته المكثفة، التي تتضمن أحياناً المنافسة إلى جانب فرق الرجال وضدها، مما يدفع الضابطات إلى تحدي أنفسهن ورفع مستواهن.

كما أكدن أن تزايد الفرق النسائية في المنافسة يعكس نجاح الحدث، لافتات إلى أن مشاركة الفرق النسائية دليل على تأثير المسابقة، ليس فقط كمنافسة، ولكن أيضاً كمنصة لتبادل الخبرات وبناء المهارات.

وتشارك ثلاث ضابطات من شرطة دبي، سبق لهن المشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية لتولي أدوار تحكيمية جديدة في النسخة الحالية من المنافسة.

وانتسبت الملازم فاطمة المعمري، البالغة من العمر 41 عاماً، إلى شرطة دبي قبل 20 عاماً. وبدأت مسيرتها المهنية في إدارة حماية الشخصيات المهمة، وسبق لها أن شاركت في التحدي، لكنها قررت أخذ استراحة العام الماضي للتركيز على مسابقات أخرى، بما في ذلك بطولة وزارة الداخلية للرماية التكتيكية، وتعود هذا العام إلى المسابقة من بوابة التحكيم.

وأكدت المعمري، التي تمتلك فهماً عميقاً لمتطلبات المسابقة الصارمة، أن تحكيمها سيكون حيادياً تماماً، مشددة على أن البقاء سيكون للأقوى.

وتحدثت عن التطور المستمر في المنافسة قائلة: «كل عام، تصبح الفرق أقوى. فالفريق النسائي، على وجه الخصوص، شهد تطوراً ملحوظاً بفضل تدريباته المكثفة، التي تتضمن أحياناً التنافس بجانب الفرق الرجالية وضدها، مما يدفع المشاركات إلى تحدي أنفسهن ورفع مستواهن».

مسيرة حافلة

وانضمت فاطمة بندري، البالغة من العمر 37 عاماً، إلى شرطة دبي قبل 13 عاماً، وبدأت مسيرتها المهنية في إدارة حماية الشخصيات ضمن وحدة الدراجات النارية، قبل أن تنتقل إلى المنافسات في مجال الرماية.

وشاركت بندري في بطولات عالمية في تايلاند وماليزيا وهولندا، حيث حقق فريقها المركز الثالث محلياً، وسيطر على بطولة وزارة الداخلية للفرق التكتيكية لخمسة أعوام متتالية، لكنها لم تتمكن من المنافسة في تحدي هذا العام بسبب التزاماتها الأخرى.

وقالت: «كنت أخوض مسابقة في سنغافورة، كما كنت في مهمة رسمية في إثيوبيا لمدة شهر ونصف، هذا الأمر منعني من التدريب بشكل كافٍ للمنافسة أو حتى المشاركة في البطولة المحلية في ديسمبر». ورغم ابتعادها عن المنافسة، مؤكدة التزامها بضمان العدالة في التحكيم».

أما عفراء النعيمي، العضو السابق في فريق شرطة دبي للسيدات، فقد انضمت إلى شرطة دبي في عام 2016 وتعمل حالياً في قسم التدريب المتخصص بأكاديمية شرطة دبي. واختارت التوقف عن المنافسة هذا العام لاستكمال دراسة الماجستير، بيد أنها لم ترغب في الابتعاد عن الحدث.

وقالت: «شغفي بهذا التحدي دفعني للانضمام إلى لجنة التحكيم. لدي معرفة شاملة بكافة جوانب المنافسة، من الإجراءات إلى القوانين والعقوبات». وأضافت: «التحكيم يمنحني فرصة البقاء قريبة من الحدث الذي أحبه، رغم عدم قدرتي على المنافسة هذا العام». وقالت: «وفرت شرطة دبي لنا بيئة تدريبية مثالية ومدربين خبراء في الرماية، لتجاوز العقبات، وتوفير اللياقة البدنية».