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الإمارات

حمدان بن محمد وهزاع بن زايد يبحثان مسيرة التنمية الشاملة للإمارات

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أحمد الشنقيطي

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أخاه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة العين، اليوم، بقصر المقام في العين.

تناول اللقاء مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولتنا العزيزة في مختلف القطاعات، بما يصب في مصلحة أهل الإمارات ويدعم الجهود المتسارعة لتعزيز ريادتنا الوطنية في مختلف المجالات.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "خلال زيارة لمدينة العين، التقيت أخي هزاع بن زايد، ممثل الحاكم في منطقة العين، تناول اللقاء مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولتنا العزيزة في مختلف القطاعات، بما يصب في مصلحة أهل الإمارات ويدعم الجهود المتسارعة لتعزيز ريادتنا الوطنية في مختلف المجالات".

وأضاف سموه: "العين، واحة الإمارات، تزدان بشهامة أهلها، بتاريخها العريق، وحاضرها المشرق، وطموحاتها المتجددة.. العين تزدان بحب زايد لها، وبرعاية بوخالد، تحية لدار الزين".