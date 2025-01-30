مجالس الإمارات تستعرض تجارب ملهمة لرواد الأعمال

استعرضت الجلسة الثانية لمجالس الإمارات لريادة الأعمال التي نظمتها شركة رؤيتي لتنظيم المعارض بالتعاون مع مجالس أحياء دبي التابعة لهيئة تنمية المجتمع بدبي، تجارب 7 رواد أعمال يمثلون 7 مشاريع من 7 إمارات، وذلك في جلسة عقدت في مجلس الخوانيج بدبي.

وشهدت الجلسة، التي أدارها الإعلامي أحمد بن ماجد، حضوراً لافتاً من مختلف الفئات المجتمعية ورواد الأعمال، الذين استعرضوا تجاربهم الملهمة والناجحة، وسلطوا الضوء على كيفية تجاوز التحديات التي واجهتهم بأدوات مبتكرة بما أثمر نجاحهم في إدارة أعمالهم.

شارك في الجلسة الرواد السبعة من 7 إمارات وهم مريم المنصوري من أبوظبي، وشمسة زينل من دبي، وعبدالله الكعبي من الشارقة، ومحمد الشحي من عجمان، وعلي ليتيم من أم القيوين، وأسماء النعيمي من رأس الخيمة، وسالم خماس من الفجيرة.

دعم

أكدت آمنة العديدي، أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة تتبنى دعم وتمكين أبناء وبنات دولة الإمارات من القدرات التي تؤهلهم للتنافسية في مجال ريادة الأعمال وتطوير مشاريعهم، وتعزيز النمو المستدام في المشاريع والبرامج التي تستهدف الرؤى التطويرية في المجالات الاقتصادية المختلفة، كما أثنت على جهود رؤيتي لتنظيم المعارض في توفير منصات متكاملة لإثراء المجتمع بالتجارب المميزة لرواد الأعمال الشباب.

جهود

أكد عبدالله الشحي رئيس مجلس إدارة «رؤيتي»، أن الجلسة الثانية تمثل امتداداً للجهود الرامية لإلقاء الضوء على المشاريع الوطنية الناجحة، موضحاً أن هناك خطة لتنظيم مجالس خليجية مستقبلية تستعرض نجاح رواد الأعمال على مستوى المنطقة، لـ7 مشاريع أيضاً، بما يمثل طموحات رواد الأعمال على مستوى المنطقة، ونقل التجربة وتوسيع نطاقها الإقليمي، معلناً في الوقت نفسه أن الجلسة الثالثة ستقام في أبوظبي.