«دبي للعلوم» يطلق «شبكة قادة الأعمال» لدعم الابتكار

كشف مروان عبدالعزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمع دبي للعلوم ومجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، عن إطلاق «شبكة قادة الأعمال التابعة لمجمع دبي للعلوم»، مشيراً إلى أنها تعتبر منصة حصرية تهدف إلى الإسهام في رسم مستقبل القطاع عبر توفير فرص مدروسة وهادفة لتعزيز التعاون والابتكار.

وأكد جناحي أن التعاون والعمل المشترك في سبيل الابتكار يؤديان دوراً محورياً في تحقيق التقدم العلمي والتوصل إلى اكتشافات جديدة في مجال الرعاية الصحية من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في جودة حياة الأفراد وصحتهم النفسية والجسدية.

شركات ناشئة

وأشار إلى أن المجمع سيسلط الضوء على شركات مبتكرة ناشئة ضمن حاضنة الأعمال in5 للعلوم التابعة لحاضنة الأعمال in5، التي تم إطلاقها في عام 2023 لدعم وتمكين جيل الغد من علماء المستقبل الذين يؤدون دوراً قيادياً في سبيل تحقيق التقدم العلمي المنشود.

وأوضح أن الشركات الناشئة ضمن حاضنة الأعمال in5 للعلوم تضم، إلى جانب مجمع دبي للعلوم، شركة «منترا» المتخصصة في حلول الصحة النفسية والجسدية.

وشركة «إي ميد سابورت سيستمز» المزوّدة لخدمات مراقبة المرضى عن بُعد، وشركة «أڤيزا» الرائدة في خدمات المستشفيات الذكية وشركة «بايونيرا بايوساينسز» المتخصّصة في إحداث نقلة نوعية في سبل الحصول على المنتجات الطبية العلاجية.

مجتمع متكامل

وأكد أن مجمع دبي للعلوم يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للمعرفة العلمية، تمتاز بمجتمعها المتكامل لعلوم الحياة والطاقة والبيئة، الذي يضم مساحات مكتبية من فئة الدرجة الأولى ومختبرات حاصلة على شهادات الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ومرافق مخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية، كما يضم المجمع أكثر من 500 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في القطاع يعمل فيها 6500 موظف متخصص.