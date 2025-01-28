إطلاق "دار البيان للنشر" غداً

تعقد دبي للإعلام في العاشرة من صباح الغد، ضمن فعاليات اليوم الأول من مهرجان طيران الإمارات للآداب، مؤتمراً صحفياً خاصاً بالإعلان عن إطلاق "دار البيان للنشر"، وسيتم خلال المؤتمر الذي يقام في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، الكشف عن أبرز الخطط والمشروعات المستقبلية المتعلقة بصناعة النشر والإعلام.

وتنطلق غداً فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان طيران الإمارات للآداب 2025، وتستمر حتى الثالث من فبراير المقبل في فندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، بأجندة غنية تتضمن أكثر من 200 فعالية، تشمل الحوارات، وورش العمل، والعروض الثقافية وغيرها من الفعاليات.