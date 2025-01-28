شرطة دبي تكرم الأمهات صانعات الأبطال بـ«لمسة قلب»

في مشهد إنساني رفيع، رسمت شرطة دبي لوحة فنية من الإخلاص والعرفان، بتكريم الأمهات صانعات الأبطال، حيث نظمت حفلاً تكريمياً لأمهات خريجي الدفعة 32 من أكاديمية شرطة دبي تحت عنوان «لمسة قلب»، هذا الحفل الذي تجاوز كونه مجرد احتفال بالتخرج، ليصبح قصيدة شكر وعرفان للأمهات اللواتي بذلن الغالي والنفيس في سبيل تربية أبطال الوطن.

وفي جو يسوده الحب والتقدير، اجتمعت القلوب تحت سقف واحد لتشهد لحظة فخر واعتزاز، لحظة تتويج لسنوات من العطاء والتضحية، فقد كانت الأمهات هن نجمات الحفل، حيث تواترت القصص والشهادات لتبرز الدور المحوري للأم في صناعة الأبطال، ودعم أبنائها لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم، حيث احتضن الاحتفال لحظات مؤثرة وقصصاً ملهمة، تؤكد مكانة الأم في المجتمع، واهتمام شرطة دبي بتعزيز الروابط الأسرية ودعم أفرادها.

فقد نظمت القيادة العامة لشرطة دبي مبادرة «لمسة قلب»، استهدفت أمهات خريجي الدفعة 32 من طلبة أكاديمية شرطة دبي. وجاءت هذه المبادرة في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز الروابط الأسرية والاحتفاء بدور الأمهات في دعم أبنائهن للوصول إلى هذا الإنجاز المهم. وشهدت الفعالية حضور العميد سلطان عبدالحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، وعدد من مديري الإدارات وأولياء أمور الخريجين.

فخر واعتزاز

خلال الفعالية، عبّرت والدة المرشحة هبة خالد علي عبدالله عن فخرها الكبير بانضمام ابنتها إلى الأكاديمية، قائلة: «فخورة بهذا الانتماء، وشكراً لقيادة شرطة دبي والقيادة الرشيدة. هذا التلاحم بين أسر المرشحين ووجودهم هنا هو مصدر فخر لنا جميعاً. لقد وفرنا كل الدعم لابنتنا عندما قررت دخول هذا المجال، فهي أول ابنة لي من بين تسعة أبناء تدخل هذا القطاع. وأرى أن بنات زايد هن مصدر فخر حقيقي للوطن».

بدورها، عبّرت المرشحة هبة خالد عن حبها لخدمة الوطن، قائلة: «قراري بالالتحاق بالأكاديمية جاء من إيماني العميق بأهمية خدمة وطني. أهدي تخرجي لعائلتي التي وفرت لي كل أشكال الدعم، والأهم أنهم كانوا سندي في كل خطوة».

أما حنين العامري، والدة المرشح سلطان خالد معلمي، فقالت: «أشعر بالفخر والاعتزاز بوجودي هنا اليوم. هذه اللحظة ليست غريبة على شرطة دبي التي تسير وفق رؤية القيادة الرشيدة. سلطان هو ابني الثالث الذي يتخرج، ورغم أن أولادي الآخرين يعملون في مجالات مختلفة، إلا أننا كعائلة ندعم بعضنا البعض دائماً». وأضافت: «سلطان تعرض لحادث أثناء التدريب، لكن إصراره كان أقوى من التحديات، ونحن كعائلة دعمنا قراره، لأن الوطن يحتاج من أبنائه كل التضحيات. لقد علمت أبنائي أن يكونوا رجالاً للوطن في السراء والضراء، وأشكر الله على هذه اللحظة الجميلة التي أعيشها اليوم».

فرحة

من جانبه، قال العميد سلطان عبدالحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي: «التخرج هو فرحة ينتظرها كل طالب وطالبة وأم وأب، وهو لحظة تتويج للجهود التي بُذلت خلال سنوات الدراسة والتدريب». ووجّه العميد الجمال رسالة شكر وامتنان خاصة للأمهات، قائلاً: «الأمهات هن الأساس في تنشئة أجيال صالحة، وهن شريكات في كل نجاح يحققه أبناؤهن، ونحن ندرك حجم القلق الذي تشعر به الأمهات على أبنائهن عند العمل في الميدان، لكن في الوقت ذاته نشعر بالفخر لرؤية فلذات أكبادهن يكرسون حياتهم لخدمة الوطن».

مواقف مؤثرة

وشهد الحفل عرض فيديو شارك فيه عدد من الخريجين والخريجات برسائل تقدير لذويهم. بدأ العرض بجملة مؤثرة: «الوطن هو أمك، هي التي تربي وتعالج، الأم ببساطة هي الوطن».

وتحدثت خريجة عن والدتها التي توفيت قبل أن تشهد هذه اللحظة، قائلة: «كانت أمي فخورة بي جداً، وكنت أتمنى لو أنها حاضرة اليوم لأنها ستكون الأكثر سعادة بهذا الإنجاز، وفاة أمي بعد صراع مع المرض كانت أصعب فترة في حياتي، لكنني قررت أن أتحدى الظروف وأحقق حلمها، وهذا أقل ما يمكنني فعله لذكراها».

كما شمل الحفل قصة مؤثرة لإحدى الأمهات التي كانت تخضع للعلاج خارج الدولة أثناء التخرج. وحرصت شرطة دبي على إرسال وفد خاص لها لتوصيل رسالة تهنئة، والتأكيد على أنها موجودة معنوياً رغم غيابها عن الحفل.

في ختام الحفل، وجهت شرطة دبي رسالة شكر وامتنان لجميع الأمهات داخل الدولة وخارجها، تقديراً لدورهن المحوري في دعم أبنائهن ليكونوا رجالاً ونساءً يسهمون في بناء الوطن بكل تفانٍ وإخلاص.