"قيمنا تقود مستقبلنا" منصة لتمكين الشباب وتعزيز الإبداع والمبادرات المستقبلية

انطلق ملتقى شباب دبي بنسخته الثانية تحت شعار "قيَمنا تقود مستقبلنا " ليعكس التزام شباب الإمارة بتطوير مبادرات تسهم في تمكين المجتمع وتعزيز دورهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة التي أعلنت هذا العام "عام المجتمع"، وحضر الملتقى نخبة من الشخصيات البارزة، منهم معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى جانب خالد النعيمي، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، ومجموعة من كبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، إضافةً إلى مشاركة أكثر من 350 شابًا وشابة.

وشهد الملتقى استعراضًا لإنجازات مجلس دبي للشباب، حيث تم الإعلان عن تنظيم 20 فعالية مميزة، منها خلوة شباب دبي وملتقى دبي للشباب، بالإضافة إلى توقيع 4 مذكرات تفاهم أبرزها "فرجان دبي" وتنظيم 32 ورشة تعليمية. كما تم عرض 10 مبادرات مبتكرة قدمتها المجالس الشبابية، أبرزها "مشروع الإمكانات البشرية" لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، و "مبادرة شبابنا شركاء في الريادة" لبلدية دبي، و"مبادرة أبطال دبي" لفرجان دبي، و"مبادرة خلك واعي" لهيئة تنمية المجتمع، و"مبادرة نواة دو: تمكين الشباب" لشركة دو، و "بودكاست الشباب" الذي أطلقته هيئة دبي للثقافة.

قيَم

وأعلن مجلس دبي للشباب خلال الملتقى عن إطلاق شعاره الجديد، في خطوة تعكس التزام المجلس بتعزيز قيم الوحدة وروح الفريق الواحد بين الشباب. وأوضح رئيس المجلس، حسن سبت، أن الشعار يجسد رؤية موحدة تجسد العمل الجماعي كقوة دافعة لتحقيق الريادة في إمارة دبي، كما أشار إلى أن تكاتف الشباب هو العامل الأساسي الذي يمكنهم من تحقيق الأهداف المشتركة وترك أثر مستدام للأجيال القادمة، مؤكداً أن المجلس يركز على خلق بيئة شبابية ملهمة تعزز من روح التعاون والإبداع.

وأكدت عفراء السويدي، نائب رئيس مجلس دبي للشباب، أن المجلس عمل بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي على إطلاق مبادرة مجتمعية تحت شعار “قيمي مستقبلي”، وذلك في إطار جهودهم المستمرة لدعم عام المجتمع. وأوضحت أن هذه الوثيقة، التي تعكس قيم شباب دبي، جاءت نتيجة عمل مشترك شارك فيه 34 شابًا وشابة يمثلون جهات حكومية وخاصة في الإمارة، وأشارت إلى أن النسخة الثانية من ملتقى شباب دبي ركزت بشكل كبير على إطلاق مبادرات مجتمعية مستدامة تخدم شباب الإمارة على المدى البعيد، وتسهم في بناء مستقبل واعد يتماشى مع طموحاتهم وتطلعاتهم، وأضافت أن المجلس يسعى من خلال هذه الجهود إلى ترسيخ القيم الإيجابية وتعزيز دور الشباب في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

مبادرات واعية

وأشاد رؤساء المجالس الشبابية بأهمية هذا الملتقى، مؤكدين دوره في تمكين الشباب من المشاركة في مبادرات تعزز مهاراتهم وتثري وعيهم. وأوضحوا أن الملتقى يمثل منصة تفاعلية لدعم تطلعات الشباب وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات. كما أكدوا التزامهم بتوفير فرص تساهم في بناء جيل واعٍ ومؤثر.

وعبّر عمر الأنصاري، رئيس مجلس شباب دائرة الموارد البشرية، عن تقديره للمشروع الاستراتيجي الذي أطلقته الدائرة "الإمكانات البشرية"، مؤكداً أنه يمثل خطوة تحولية نحو إعادة تعريف آليات تطوير الأفراد والمؤسسات، وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تمكين الأفراد من تصميم مسارات تعليمية ومهنية تتناسب مع شغفهم وأهدافهم، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الطموح الشخصي والغاية المهنية.

كما أكد أن المبادرة تسعى لبناء منظومة مستدامة تدعم القدرات البشرية وتسهم في التطور الاجتماعي والاقتصادي، إضافةً إلى إنشاء اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والإبداع. من جهتها أعلنت شيخة محمد، نائب رئيس مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع، عن إطلاق مبادرة “خلك واعي” التي تستهدف اليافعين لتعزيز وعيهم بالقضايا المؤثرة في حياتهم ومستقبلهم.

وتهدف المبادرة إلى توعية الشباب بالظواهر الدخيلة بأساليب مبتكرة بعيدًا عن الطرق التقليدية، من خلال إيصال الرسائل في أماكن يرتادها اليافعون مثل المقاهي، النوادي الرياضية، والمراكز التجارية.

وأوضحت شيخة أن المبادرة ستعتمد على “سفراء الوعي”، وهم مجموعة مختارة من اليافعين، لنشر الرسائل التوعوية بين أقرانهم بفعالية أكبر، مستفيدين من قربهم من الفئة المستهدفة. كما شددت على أهمية تعليم اليافعين حقوقهم وواجباتهم تجاه أسرهم والمجتمع، بما يضمن إعدادهم لتحمل المسؤولية والارتقاء بدورهم في بناء مستقبل مستدام. وفي سياق متصل، أكدت نورة ناصر، رئيس مجلس شباب دو، أن الملتقى يعكس روح الإبداع والتميز، مشيرة إلى أنه يمثل فرصة ذهبية لتسليط الضوء على المشاريع الشبابية الملهمة.

وقالت: "نحن نؤمن بأن الشباب هم ركيزة التغيير، وهذا الحدث يجسد التزامنا بدعمهم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم".

من جهتها، أوضحت ريم الفلاسي، رئيس مجلس شباب دبي الرقمية، أن ملتقى شباب دبي يُجسد رؤية القيادة الحكيمة في تعزيز دور الشباب، وتوفير منصة تجمعهم لتبادل الأفكار والابتكار.

وأعربت عن فخرها بالمشاركة في هذه المبادرة التي تسلط الضوء على قصص نجاح شباب دبي وتسهم في تمكينهم ليصبحوا قادة المستقبل.

بدوره، أكد عبدالعزيز الزرعوني، رئيس مجلس شباب غرف دبي، أن الملتقى هو انعكاس للجهود المشتركة بين مختلف الجهات لدعم الشباب وتمكينهم ليكونوا جزءاً فاعلاً في صياغة مستقبل دبي. وأضاف: "نؤمن بأن الاستثمار في قدرات الشباب هو استثمار في مستقبل أفضل وأكثر استدامة."