114 فريقاً من 48 دولة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

أعلنت اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية في شرطة دبي تفاصيل منافسات الدورة السادسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025، من 1 إلى 5 فبراير المقبل في المدينة التدريبية بالروية، وتعد هذه النسخة الأكبر من نوعها من حيث عدد الفرق المشاركة منذ تدشينها في 2019.

وتشهد هذه النسخة مشاركة 114 فريقاً من 48 دولة، بما في ذلك 5 فرق نسائية و8 فرق تشارك لأول مرة، و6 فرق طلابية على مستوى الكليات والأكاديميات الشرطية.

وأكدت اللجنة المنظمة الجاهزية التامة لبدء الفعاليات مع بدء توافد الفرق المشاركة في التحدي، الذي تصل قيمة جوائزه إلى 260 ألف دولار. وأكد اللواء عبدالله الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، أن «التحدي» يشهد نجاحاً وتطوراً مستمراً وارتفاعاً في عدد الفرق على المستوى العالم، حيث شهد تسجيل العدد الأكبر من الفرق الراغبة في خوض التحدي بعد أن سجل في نسخة العام الماضي 73 فريقاً.

وبين أن الحدث يعد الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية، وأن الزيادة المستمرة في أعداد المشاركات من دول آسيا وأوروبا وأفريقيا إضافة إلى الأمريكيتين، عاماً بعد عام، تجسد المكانة العالمية التي وصل إليها.

من جهته، أوضح العميد عبيد مبارك الكتبي، رئيس اللجنة المنظمة، أن التحدي يهدف إلى زيادة مساحة تبادل الخبرات بين الفرق المشاركة، وإتاحة المجال للتعرف إلى أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات.

وأوضح الرائد جمال الزعابي، رئيس اللجنة الفنية للتحدي أن هناك 33 حكماً متخصصاً جاهزاً للتحكيم، وهم من أصحاب الخبرة في مجالات التدخل السريع والعمليات الشرطية الخاصة.

مشيراً إلى أنهم خضعوا لدورات تخصصية، وشاركوا سابقاً بالتحكيم في 8 بطولات محلية و5 دولية بنفس نظام التحدي. وأوضح العقيد سعود الرميثي، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وجود خطة إعلامية كاملة ترافق الحدث.

وأشار إلى أن التحدي ستنقله عدد من القنوات المحلية والعالمية. وأعلن العميد عبيد الكتبي، رئيس اللجنة المنظمة للتحدي عن مسابقة جديدة ستسبق فعاليات التحدي، وهي مسابقة «الدراجات الجبلية»، التي ستنطلق 31 الجاري في ميدان المدينة التدريبية بالروية.

وأشار إلى أن المسابقة طوعية لأعضاء الفرق التكتيكية الراغبة في المشاركة فيها، وتتضمن مساراً متعرجاً يمتد إلى مسافة 1.35 كم، تنتهي بالوصول إلى موقع خاص برماية الأهداف ثم الانتقال إلى خط النهاية، وستحصل الفرق المشاركة في المسابقة على جوائز مالية.