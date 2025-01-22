فريق عطاء حمدان يحقق 45 ألف ساعة تطوع

حقق فريق عطاء حمدان التطوعي إنجازات لافتة خلال العام الماضي، حيث سجل أكثر من 45 ألف ساعة تطوع، بمشاركة 856 متطوعاً ومتطوعة ينتمون إلى 43 جنسية.

ونظم الفريق 59 فعالية تطوعية، كما وفر 9 فرص تدريبية وأقام 1042 ساعة تدريبية وبرامج وورش عمل لأعضائه، إضافة إلى إطلاق مبادرات خيرية ساهمت بشكل مباشر في تحسين حياة الأسر المتعففة وتعزيز روح العطاء في المجتمع.

وأعرب أحمد بن عجلان، مؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي، عن فخره بالإنجازات التي حققها الفريق خلال عام 2024، مؤكداً أهمية العمل التطوعي كقيمة إنسانية عظيمة تسهم في خدمة المجتمع والفرد على حد سواء.

وأوضح أن العمل التطوعي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقيم الراسخة في الإمارات، مشدداً على أن أبناء الإمارات يسيرون على هذا النهج، مما يشجع فئات المجتمع كافة، بمختلف أعمارهم، على الانخراط في العمل التطوعي.

وفي إطار تعزيز العمل التطوعي، أعلن بن عجلان عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للفريق، مؤكداً أنه يضم نخبة من الكفاءات والخبرات المتميزة التي ستسهم في تطوير منظومة العمل وضمان تحقيق رسالة الفريق الإنسانية بأسلوب مؤثر.

وقال: «نعمل باستمرار على دعم المبادرات المختلفة التي تطلقها الجهات الخيرية والإنسانية، ومن أبرز مشاركاتنا كانت مبادرة «عونك يا حمدان» التي تضمنت توزيع 6500 وجبة، ومواد صحية، ومستلزمات، ومظلات للعمال».

كما أطلق الفريق مبادرة «الحياة أمل» لأصحاب الهمم، بهدف تمكين هذه الفئة وتعزيز اندماجها في النسيج المجتمعي، وبث الفرح والسرور في نفوسهم.

وأضاف: «تم إنشاء فريق داخلي تحت اسم مستقبل عطاء حمدان التطوعي، ويضم هذا الفريق مجموعة من الشباب المبدعين وأصحاب الكفاءات لتعزيز روح القيادة وتشجيعهم على تحمل المسؤولية في مجالات العمل التطوعي والإنساني وخدمة الوطن والمجتمع».

ولفت إلى أنه من بين الإنجازات حصول فريق عطاء حمدان التطوعي على جائزة الكويت للمسؤولية المجتمعية لعام 2024 للسنة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى وصول الفريق إلى قائمة أفضل ثلاثة فرق ضمن جائزة تنمية المجتمع في أبوظبي.