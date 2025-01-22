107 ملايين ساعة عمل في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن إجمالي ساعات العمل في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، منذ إطلاقه حتى نهاية عام 2024، بلغ أكثر من 107 ملايين ساعة عمل. وبلغ إجمالي ساعات العمل في المجمع بالمرحلة الأولى أكثر من 1.5 مليون ساعة.

وفي الثانية ما يزيد على مليوني ساعة عمل، وفي الثالثة أكثر من 17 مليون ساعة عمل، بينما استحوذت المرحلة الرابعة من المجمع على العدد الأكبر من ساعات العمل بواقع أكثر من 73 مليون ساعة عمل، وشملت المرحلة الخامسة ما يزيد على 7.5 ملايين ساعة عمل، والمرحلة السادسة ما يزيد على 6 ملايين ساعة عمل.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لــ«البيان»: «إن الهيئة تمتثل لجميع المتطلبات والمواصفات البيئية المحلية والعالمية في مجالات البيئة والصحة والسلامة.

ونلتزم بمطابقة ظروف العمل لأفضل المعايير والممارسات العالمية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، وتتم مراقبتها وفقاً للقوانين الحكومية الدولية الرسمية، بما في ذلك تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الصحة العالمية».

وأضاف: «نحرص في الهيئة على تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع الموظفين وفق أعلى المعايير العالمية ليواكبوا آخر التطورات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية. ونوفر البرامج التدريبية والتوعوية والموارد والتقنيات اللازمة بهدف توفير مكان عمل صحي وآمن، والتخفيف من تداعيات أزمة المناخ على الصحة».

قدرة إنتاجية

وأشار الطاير إلى أن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية يعد من أبرز مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي، وهو أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وستصل قدرته الإنتاجية إلى أكثر من 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.

وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم. وسيسهم المجمع عند اكتماله في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 6.5 ملايين طن سنوياً. وتابع: يجري تنفيذ مشاريع المجمع على عدة مراحل، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى من المجمع «10 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية» في أكتوبر 2013.

وتضمنت هذه المرحلة تركيب أكثر من 152 ألف لوح كهروضوئي متصلة بـ 13 محولاً في مبانٍ عاكسة تحول الجهد إلى 33 كيلوفولت. كما تم تدشين المرحلة الثانية من المجمع في مارس 2017، بقدرة 200 ميجاوات بتقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

ويعد أول مشروع من نوعه للطاقة الشمسية في المنطقة وفق نظام المنتج المستقل للطاقة. وتضمنت هذه المرحلة تركيب نحو 2.3 مليون لوح كهروضوئي على مساحة 4.5 كيلومترات مربعة.

وبلغت قدرة المرحلة الثالثة من المجمع 800 ميجاوات بتقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وتم تدشينها في نوفمبر 2020.

وتعد هذه المرحلة المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يستخدم نظام التتبع الشمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة. وتضمنت هذه المرحلة تركيب أكثر من 3 ملايين لوح كهروضوئي.

طاقة شمسية مركزة

وأشار إلى أن المرحلة الرابعة من المجمع تم تدشينها في ديسمبر 2023، وتعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة (CSP) في موقع واحد على مستوى العالم بنظام المنتج المستقل للطاقة، وتستخدم هذه المرحلة ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة، الأولى هي:

منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميجاوات، وأعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 263.126 متراً بقدرة 100 ميجاوات (بتقنية الملح المنصهر)، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات.

وتعد هذه المرحلة أكبر مشاريع تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم ما يسمح بتوافر الطاقة الشمسية على مدار 24 ساعة. وتضمنت تركيب أكثر من 790 ألف لوح كهروضوئي.

أما بالنسبة لمنظومة عاكسات القطع المكافئ، كما تم تركيب أكثر من 63,600 جامع حوض مكافئ (PT)، ويستخدم المشروع 70 ألف مرآة عاكسة (heliostats) تتبع حركة الشمس.

كما تم تدشين المرحلة الخامسة من المجمع في يونيو 2023، والتي تصل قدرتها إلى 900 ميجاوات، وتم تنفيذ المشروع وفق نموذج المُنتِج المُستقِل للطاقة عبر شركة «شعاع للطاقة 3» من خلال الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي وتحالف أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار. وتضمنت هذه المرحلة تركيب أكثر من 2.2 مليون لوح كهروضوئي.

وفي أغسطس 2023، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن اختيار شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) «المتناقص الأفضل» لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وباستثمارات تصل إلى نحو 5.51 مليارات درهم. وستتضمن هذه المرحلة تركيب نحو أكثر من 3.7 ملايين لوح كهروضوئي وسيتم تشغيلها على مراحل حتى عام 2026.