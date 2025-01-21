افتتاح نادي «ذخر» بالخوانيج في النصف الثاني من العام

كشف اللواء الدكتور علي سنجل، المستشار الصحي لشرطة دبي، قائد مشروع «ذخر»، عن عزم المشروع افتتاح فرع جديد في حديقة الخوانيج بدبي، خلال النصف الثاني من العام.

وأوضح أن مقر «ذخر» الجديد الذي يمتد على مساحة 16,240 قدماً مربعة في منطقة الخوانيج، يغطي منطقة ديرة، وأن العمل جارٍعلى قدم وساق للانتهاء من إنشاء المبنى الجديد، ويضم، مبنى للخدمات ومصلى.

وأفاد اللواء سنجل بأن نادي ذخر في حديقة الصفا يضم حالياً أكثر من 1277 عضواً منهم 556 من السيدات، ما يؤكد الإقبال اللافت من الأعضاء للاستفادة من خدمات النادي، والتي أسهمت بشكل كبير في تحسين الحالة الصحية والنفسية لأعضاء النادي، والتي أكدها أفراد عائلاتهم من خلال التغذية الراجعة إلى إدارة النادي.

وأوضح أن السعة الاستيعابية للنادي بحسب البرامج المقدمة تتراوح ما بين 50 إلى 60 عضواً في الساعة الواحدة، مع سعة تشغيلية إجمالية تقدر بـ 250 عضواً نشطاً.

وكشف علي سنجل عن أن «ذخر» في حديقة الصفا يقوم حالياً بإنشاء مصلى بمساحة إجمالية تبلغ 1143 قدماً مربعة، حيث يتولى فريق عمل حكومي من أكثر من جهة الإشراف على العملية الاستراتيجية لأندية «ذخر».

وأكد أن النادي حقق منذ افتتاحه في حديقة الصفا بدبي، وحتى الآن الأهداف التي سعت إليها اللجنة العليا للتنمية وشؤون كبار المواطنين، ومن أبرزها تمكين ودمج كبار المواطنين في المجتمع وتعزيز جودة حياتهم، عبر تقديم خدمات متكاملة تسهم في مساعدة المستفيدين من خدمات النادي في مواكبة التطور السريع للحياة بأوجهها كافة.

وأضاف أن مبادرة «ذخر»، أسهمت في رفع مؤشر الأداء لتحسين جودة حياة هذه الفئة بنسبة عالية، حتى أصبح نموذجاً يحتذى.