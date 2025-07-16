«نسائية دبي» تطلق مبادرة لدعم وتوظيف طالبات «إنجاز»

حيث سيتم تدريب وتأهيل الطالبات داخل الجمعية في عدة أقسام ووظائف نوعية تتناسب مع تخصصاتهن، بما يثري تجربتهن التعليمية والمهنية، فيما تتولى «تريستار» توظيفهن بعقود عمل.
كما تؤكد أهداف الجمعية الرامية إلى تحقيق التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وتعزيز مشاركتها الفعالة في المجتمع، والمساهمة في التنمية المستدامة من خلال برامجها ومبادراتها المتنوعة.
وأشارت إلى أن المبادرة ستسهم في صقل مهارات الطالبات، وتنمية قدراتهن، وتهيئتهن لسوق العمل بجدارة، مضيفة أنه سيتم التوسع في المبادرة لتشمل الطلبة الذكور أيضاً لتأهيلهم لسوق العمل واستغلال أوقات فراغهم في تنمية مهاراتهم.
وقالت المطروشي إن المبادرة تدعم أجندة دبي الاجتماعية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وتتماشى مع إعلان عام المجتمع. ومن جهتها، أعربت نوال البلوشي قائدة مبادرة تريستار للتوطين عن فخرها بدعم هذه المبادرة، انطلاقاً من مسؤولية القطاع الخاص المجتمعية، ودوره في تمكين الكوادر الوطنية.
مشيرة إلى أن المبادرة تأتي في إطار التزام الأطراف الثلاثة بتعزيز برامج التوطين المستدامة، وفتح آفاق جديدة أمام الطالبات المواطنات، من خلال الدمج العملي بين الدراسة والتطبيق المهني، حيث سيتم توظيف الطالبات داخل مقر الجمعية وتدويرهن على العديد من الوظائف لإكسابهن المهارات المختلفة، بما يثري تجربتهن التعليمية والمهنية.
بدورهن ثمنت الطالبات المبادرة مؤكدات على أهمية التدريب والتأهيل لسوق العمل، حيث تسهم المبادرة في تطوير مهاراتهن العملية والمعرفية، وتهيئتهن لدخول سوق العمل بثقة، كما تساعد على سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.