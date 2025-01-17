سعيد النظري: «نوابغ العرب» احتفاء بالإبداع

قال سعيد النظري، الأمين العام لمبادرة «نوابغ العرب»، إن الجائزة تمثل منصة استثنائية تحتفي بالعلماء والمبدعين الذين أثروا الحضارة الإنسانية وألهموا الملايين من الكفاءات الشابة حول العالم، مؤكداً أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للفائزين بالجائزة، يعد خطوة بارزة في إبراز إسهامات أبناء المنطقة على المستوى العالمي، وأن هذه الجائزة تعكس التزام دولة الإمارات بتقدير العقول المبدعة وتشجيع الابتكار في شتى المجالات.

معايير دقيقة

وأشار إلى أن الجائزة تعتمد معايير دقيقة ترتكز على الإنجازات التي أحدثت تأثيراً ملموساً في مجالات الطب، العلوم الطبيعية، الاقتصاد، الهندسة، التكنولوجيا، العمارة، التصميم، الأدب، والفنون، مما يجعلها نموذجاً عالمياً للاحتفاء بالإبداع والتميز، مشيداً بلجنة التحكيم، التي تضم نخبة من الخبراء والأكاديميين الدوليين، والتي تضمن تحقيق أعلى معايير النزاهة والاحترافية.

كما أكد النظري أن الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للجائزة يعزز دورها في بناء مستقبل مشرق للبشرية، مشيراً إلى أن الجائزة أصبحت مصدر إلهام للشباب، ومرجعاً يحتذى به في تعزيز مكانة العلم والإبداع، إضافة إلى أن الجائزة حظيت باهتمام واسع من القيادة الرشيدة، لما تمثله من منصة رائدة لدعم الابتكار وتطوير جودة الخبرات البشرية.