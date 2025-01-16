بلدية دبي تنفذ 4813 زيارة رقابية لمؤسسات بيع المنتجات الاستهلاكية 2024

نفذت بلدية دبي 4813 زيارة ميدانية خلال 2024 على مؤسسات بيع المنتجات الاستهلاكية، والتي تشمل مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والعطور والمكملات الصحية والمنظفات ومضادات الجراثيم وألعاب الأطفال والأجهزة الكهربائية والمنسوجات.

وبلغ حجم شحنات المنتجات الاستهلاكية التي يتم تداولها في الإمارة المستوردة من خارج الدولة في العام الماضي، 36 ألف شحنة، وعدد المنتجات الاستهلاكية ما يقارب 450 ألفاً و600 منتج، يصل وزنها نحو 324 ألفاً و400 طن.

منظومة مستدامة

وتوفر بلدية دبي منظومة مستدامة للبيئة والصحة والغذاء، باعتبارها الجهة التنظيمية الرقابية الوحيدة على مستوى دبي المعنية بتنظيم وتسجيل المنتجات المستوردة عبر منافذ الإمارة، والتي تمثل أكثر من 90 % من حجم الاستيراد الإجمالي للدولة، إلى جانب الإفراج عن الشحنات بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وفرض الرقابة المستمرة على السوق المحلية.

نظام رقابي

وتخضع جميع المنتجات الاستهلاكية المستوردة عبر منافذ إمارة دبي والمتداولة في الأسواق لنظام رقابي متكامل، يبدأ من مرحلة التقييم والدراسة الفنية لسلامة كل منتج مراد استيراده وتداوله، وذلك أثناء عملية تسجيل المنتج، ويتم السماح باستيراد المنتجات الاستهلاكية وتداولها بعد تسجيلها في نظام منتجي فقط، بعد استيفائها اشتراطات الصحة والسلامة، وتعمل البلدية على تنفيذ برامج رقابية باستمرار على المنتجات التي يتم تداولها في السوق المحلية للتأكد والتحقق من التزامها بالمواصفات المعتمدة.

حسب تسجيلها من خلال الزيارات المستمرة لمختلف المؤسسات ذات العلاقة بتداول تلك المنتجات، كما تقوم بسحب العينات لإجراء فحوص السلامة المخبرية ووفق نظام تقييم المخاطر المعتمد لديها، فضلاً عن التوعية المستمر للمستهلكين نحو الاستخدام الآمن للمنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر المعلومات المتعلقة بالمنتجات المحظورة، من خلال الموقع الإلكتروني والتحديث عليها بشكل مستمر.