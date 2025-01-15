1.7 مليون منتج غذائي واستهلاكي في دبي مسجل بتقنيات الذكاء الاصطناعي

كشفت بلدية دبي عن أن برنامج «منتجي بلس» أو نظام منتجي الجديد، يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي ويستهدف تسهيل وتوحيد رحلة المتعامل للمنتجات الاستهلاكية والغذائية، وذلك لخدمات التقييم والتسجيل، الاستيراد والتصدير، مشيرة إلى أن قاعدة بيانات هذا النظام تتضمن أكثر من 1.7 مليون منتج غذائي واستهلاكي مسجل في البلدية.

مميزات

وأشارت إلى أن «منتجي بلس» يتميز بمحرك تقييم المخاطر المعزز بتقنيات تحليل البيانات الضخمة والذي يصنف المنتجات المستوردة حسب درجة خطورتها وذلك لتسهيل إجراءات الرقابة على المنتجات، وتقديم تجربة متميزة لتسهيل رحلة المتعامل وتعزيز جودة البيانات من خلال:

تنفيذ مبادرات ذكية للربط الإلكتروني الذكي مع الجهات ذات العلاقة في الإمارة وتعزيز الشراكة مع قواعد بيانات عالمية لتسهيل دخول المنتجات عبر منافذ الإمارة حسب درجة خطورتها، إضافة إلى خفض الوقت اللازم للتقديم والإنجاز، وتوفير قواعد بيانات مفتوحة على التطبيق الذكي الخاص ببلدية دبي يتيح للمستهلك التأكد من حالة تسجيل المنتج والإبلاغ عن المنتجات غير المسجلة.

ويعد «منتجي بلس»، نظاماً جديداً تم دمجه ليشمل فئات الأغذية والمنتجات الاستهلاكية، فجميع المنتجات التي كانت مُسجلة في أنظمة بلدية دبي تم تحميلها بشكل متكامل إلى هذا النظام.

منتجات استهلاكية

وأوضحت بلدية دبي أن عدد المنتجات الاستهلاكية المسجلة في نظام «منتجي» منذ إطلاقه حتى اليوم بلغ أكثر من 530 ألف منتج في مختلف التصنيفات التي تخضع لرقابة البلدية، بينها أكثر من 10 آلاف منتج من المعقمات المسجلة بجميع تصنيفاتها، وبلغ عدد الطلبات المقدمة في النظام لتسجيل المنتجات أكثر من 600 ألف طلب، بينها أكثر من 100 ألف طلب خلال العام الماضي.

وحسب بلدية دبي يبلغ إجمالي عدد العينات المسحوبة لأغراض الفحص المخبري خلال العام الماضي لغرض التحليل المخبري لمختلف تصنيفات المنتجات الاستهلاكية 3697 عينة تم سحبها وفحصها.