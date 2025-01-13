440 مليار دولار حجم صناعة المحتوى المتوقع عالمياً خلال 3 سنوات

دبي حاضنة المليارات.. لا تترك خيالك يذهب فقط إلى المال؛ فدبي السباقة إلى كل ما هو جديد ومبهر، تستضيف اليوم على أرضها، وللعام الثالث على التوالي «قمة المليار متابع» وهي أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، ويشارك فيها أشهر نجوم السوشال ميديا؛ يجتمعون ليحكي كل منهم تجربته الفريدة، ويتناقشوا بحضور الخبراء في هذا المجال المؤثر، وفي نهاية القمة سوف تكون في انتظار أحد صناع المحتوى جائزة قدرها مليون دولار.

يؤكد يوسف البقشي، مدير التسويق في قمة المليار متابع، أننا اليوم أمام أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، فهي تستضيف 15 ألف صانع محتوى يستعرضون تجاربهم حول الإعلام الجديد والمستقبل الرقمي، وتوقعات باستقبال 30 ألف زائر خلال الأيام الثلاثة للقمة، إضافة إلى جلسات يشارك فيها أهم الخبراء والمسؤولين، مشيراً إلى أن القمة تعد أول مكان يجمع منصات التواصل الاجتماعي جميعها تحت سقف واحد.

وأما فيما يخص إسهام صناعة المحتوى في الاقتصاد، فيقول: حجم صناعة المحتوى عالمياً 250 مليار دولار، ومن المنتظر أن يبلغ خلال 3 أو 4 سنوات 440 مليار دولار؛ ما يعني فرصاً استثمارية ضخمة في المستقبل.

وفي الإمارات نقود هذا القطاع لأننا - كما اعتدنا - سباقون في مختلف المجالات، إضافة إلى تقديم دبي الدعم غير المسبوق للأفكار الإبداعية وتمهيد الطريق لها للنجاح.

ويقول صانع المحتوى مهند الوادية: دبي عاصمة اقتصادية بكل المعايير ووجهة استثمارية وعقارية، واليوم نرى في قمة المليار متابع أنها تحولت إلى منصة عالمية لصناع المحتوى من كل دول العالم.

ويضيف: أي صانع محتوى يجب أن يفكر كيف يحول المحتوى الذي يقدمه إلى مصدر للدخل، وخصوصاً في ظل المنافسة والزخم الكبير الموجود على مختلف المنصات، والحل يكمن في التخصص لأنه تعطي المتابعين ثقة أكبر.

لذلك هناك فرق كبير بين المشهور وصانع المحتوى؛ فالمشهور ليس مطلوباً منه التخصص، فربما تكون لديه كاريزما أو صنع ضجة حوله بشكل ما، أما صانع المحتوى فلا بد من أن يكون متخصصاً ومبتكراً ومبدعاً؛ حتى يستطيع الوصول إلى شريحة كبيرة من الناس.

ويرى الكاتب أسامة المسلم أن دبي كانت وما زالت عاصمة الثقافة والإعلام العربي، وتبادر دائماً إلى كل ما هو جديد، وتستقطب جميع الإعلامين والمؤثرين، وقمة المليار متابع أكبر دليل على ذلك، فهناك طاقة إيجابية منتشرة في كل مكان، والسوشيال ميديا اليوم لم تعد رفاهية، بل ضرورة.

إذا أردت أن تنتشر وتصل إلى شريحة كبيرة من القراء أو المستهلكين، فعلى الأقل يجب أن تكون لك منصة على السوشيال ميديا.

مدينة ملهمة

منذ 20 عاماً حينما جاء صانع المحتوى طارق سكيك إلى دبي لمس التطور الكبير الذي تعيشه هذه المدينة الرائعة.. يقول: على سبيل المثال عندما حضرت قمة المليار العام الماضي قلت لنفسي كيف ستتطور هذه القمة أكثر من ذلك؟ لأجد نفسي اليوم مبهوراً بما تقدمه هذا العام من جلسات مميزة، ونوعية منتقاة من صناع المحتوى وحضور كبير للغاية من مختلف الجنسيات.

دبي مدينة ملهمة لصناع المحتوى من جميع النواحي؛ فهي توفر الأفكار والأماكن والشخصيات والفرص.