«محمد بن راشد للفضاء»: 5 أهداف رئيسة لمهمة «محمد بن زايد سات»

أكد مركز محمد بن راشد للفضاء أن ثمة 5 أهداف رئيسة لبناء القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» ومهمته التي سينطلق نحو تحقيقها خلال الشهر الجاري، وهي إنجاز القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة لرصد الأرض، وتعزيز القدرات البشرية الإماراتية، ودعم مكانة الدولة عالمياً في مجال تطوير تكنولوجيا الفضاء، وتحسين جودة الحياة وخدمة قطاعات مختلفة، إلى جانب تعزيز البيئة المستدامة لقطاع الفضاء في الإمارات.

دعم الإنسانية

وأشار المركز إلى أن «محمد بن زايد سات» يعد تجسيداً لإرادة دولة الإمارات في الريادة بمجال علوم الفضاء وسعيها المتواصل للإسهام الفاعل في مجتمع الفضاء العالمي، وأن مهمة بنائه على أرض الدولة بخبرات وأيادٍ إماراتية جاءت في إطار الحرص على تمكين الأجيال القادمة وتحقيق طموحاتها للاستفادة من إمكانات علوم الفضاء لدعم الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة على كوكب الأرض.

وأوضح المركز أن«محمد بن زايد سات» سينضم بمجرد إطلاقه إلى أسطول الأقمار الاصطناعية النشط للدولة، ما سيعزز بشكل كبير قدرات المركز في هذا المجال، إذ سيعمل على توفير تبادل سريع للبيانات على مدار الساعة عبر نظام متقدم، وصور دقيقة للأرض تساعد في رسم الخرائط ومراقبة البيئة والملاحة وإدارة البنية التحتية والإغاثة في حالات الكوارث.

15 دقيقة

وكان مركز محمد بن راشد للفضاء أعلن في وقت سابق اكتمال الاختبارات النهائية على القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة، في مختبرات «سبيس إكس» بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه أصبح الآن على أتم الاستعداد لإطلاقه إلى الفضاء بعد إنجاز عملية تثبيته على متن صاروخ فالكون 9 في قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا.

وبحسب المركز فإن عملية الإطلاق من الأرض إلى الفضاء الخارجي سوف تستغرق نحو 15 دقيقة، وبعد ذلك سوف ينفصل القمر عن صاروخ الإطلاق ويتم التحكم به من قبل فريق العمل الموجود في الولايات المتحدة وفي مركز محمد بن راشد للفضاء، وسيعمل «محمد بن زايد سات» في المدار الأرضي المنخفض الذي يتراوح ارتفاعه ما بين 500 و550 كيلومتراً عن سطح الأرض، وسيكمل دورة واحدة حول الأرض كل 90 دقيقة.