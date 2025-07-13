الذكاء الاصطناعي ينظم إشارات المرور في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن بدء العمل بنظام التحكم الذكي بالإشارات الضوئية من الجيل الجديد «UTC-UX Fusion» في عدد من التقاطعات، والذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتحليل التنبؤي، والتوأمة الرقمية، حيث يأتي ذلك ضمن مشروع متكامل لترقية الإشارات الضوئية بدأت الهيئة في تنفيذه مؤخراً بهدف تعزيز كفاءة إدارة الحركة المرورية ورفع كفاءة الانسيابية في شبكة الطرق، ومن المتوقع استكمال تطبيق النظام في جميع التقاطعات الرئيسة على مستوى الإمارة بحلول النصف الأول من عام 2026.

تجربة التنقل

وأوضحت الهيئة في منشور بثته على حسابها الرسمي في «إنستغرام» أن المشروع يخدم رؤية الهيئة في الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام، من خلال تحسين زمن الرحلة وتقليل الازدحام المروري على التقاطعات بنسبة تصل إلى 20 %، ما يعزز تجربة التنقل لجميع مستخدمي الطريق، سواء من قِبل أصحاب المركبات، أو مستخدمي وسائل النقل العام، والمشاة، وأصحاب الدراجات، مع منح أولوية المرور لبعض الفئات مثل مركبات الطوارئ والنقل العام.

ويتميز نظام الإشارات الضوئية المطور بمجموعة متقدمة من الخصائص الذكية التي تسهم في الارتقاء بمستوى إدارة الحركة المرورية في الإمارة، ومن أبرز هذه الخصائص قدرته على التنبؤ المسبق بالحركة المرورية المستقبلية، ما يتيح تعديل توقيت الإشارات الضوئية بشكل ديناميكي يتماشى مع التغيرات المتوقعة في كثافة السير، الأمر الذي يعزز من انسيابية الحركة ويرفع كفاءة تشغيل شبكة الطرق.

توأمة رقمية

ويعتمد النظام على تقنية التوأمة الرقمية، التي تمكن من إنشاء نموذج افتراضي يحاكي الواقع بدقة، بحيث يمكن من خلاله تجربة التعديلات المحتملة على توقيت الإشارات الضوئية وتحليل نتائجها بدقة قبل اعتمادها وتنفيذها على أرض الواقع، ما يحد من التجارب الميدانية غير الفعالة ويوفر الوقت والموارد.

كما يمنح النظام الجديد ميزة تحديد أولويات العبور، التي تستخدم لإعطاء الأفضلية لفئات محددة من المركبات مثل مركبات الطوارئ أو وسائل النقل العام، بما يسهم في تقليل زمن الاستجابة وتعزيز كفاءة الخدمات الحيوية.

ويستفيد النظام من التكامل مع بيانات أجهزة الاستشعار الذكية المستقبلية، حيث ستستخدم هذه البيانات في تعديل توقيت الإشارات تلقائيا بناء على حركة المركبات الفعلية، ما يتيح مستوى غير مسبوق من المرونة والدقة في تنظيم حركة المرور في مختلف الأوقات والظروف.

ويعتمد نظام «UTC-UX Fusion» على التكيف مع التغيرات المرورية في الوقت الفعلي من خلال تحليل البيانات واتخاذ قرارات ذكية لضبط توقيت الإشارات الضوئية، كما يدعم النظام الجديد متطلبات ومشاريع مستقبلية مثل تقنية التفاعل المشترك بين المركبات والبنية التحتية «C-ITS/V2X»، التي تتيح الاتصال بين المركبات الذكية والإشارات الضوئية لتحسين كفاءة الحركة المرورية، والإسهام بشكل فعال في تقليل زمن الرحلات وتحسين الانسيابية المرورية، ما يعزز من تجربة التنقل داخل دبي.