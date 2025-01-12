مكتوم بن محمد: علياء الجوكر وثقت لحياة كبار المواطنين وتصويرها ساهم في دمجهم مجتمعياً

أشاد بشغفها لتقديم صورة مشرقة عن مجتمع دبي

أشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بالجهود البارزة التي تبذلها الشابة الإماراتية علياء سلطان الجوكر في توثيق حياة كبار المواطنين، مشيراً سموه إلى دورها في تعزيز اندماجهم في المجتمع وتسليط الضوء على أهميتهم عبر أنشطتها الإبداعية وتصويرها المتميز.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: «علياء الجوكر شابة إماراتية عُرفت بتوثيقها لحياة كبار المواطنين وساهمت بأنشطتها وتصويرها في دمجهم في المجتمع وتعزيز جهود الاعتناء بكبار المواطنين وتقديرهم، كما استطاعت عبر حملات إعلامية مختلفة توثيق لحظات مهمة في تاريخ دبي والاحتفاء بمؤسسيها، علياء تحمل شغفاً حقيقياً لتقديم صورة مشرقة عن مجتمع دبي وتساهم في تعزيز روابط هذا المجتمع، وأتمنى أن أرى المزيد من أعمالها المعبرة عن أصالة دبي وترابط أهلها».

وتأتي هذه الإشادة من سموه في إطار نهج القيادة الإماراتية الأصيل في تكريم المتميزين والمبدعين في قطاعات الدولة المختلفة لمنحهم الحافز لتقديم المزيد من أجل تعزيز نهضة وتطور الإمارات في جميع المجالات.

وتمتلك إشادة سموه بعلياء الجوكر، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة تمكين المجتمع أهمية خاصة لجهة الموضوع الإنساني والاجتماعي الذي تميزت في إطاره ما يعكس اهتمام القيادة الإماراتية في الإنسان الذي تمثل رفاهيته أولويتها.

وأعربت علياء سلطان الجوكر، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة تمكين المجتمع، عن سعادتها الكبيرة بتكريم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر منشور على منصة «إكس». ووصفت هذا التكريم بأنه «تاج على رأسها وشرف كبير»، مشيرة إلى أن ما تقوم به من جهود يعتبر بسيطاً مقارنة بما قدمه كبار المواطنين لدولة الإمارات.

وأكدت الجوكر التي بدأت اهتمامها بكبار المواطنين منذ 15 عاماً من خلال التطوع لمساعدتهم، أنها كانت تلتقط الصور معهم لتشعرهم بأن لديهم ابنة. بعد ذلك، انضمت إلى الوزارة حيث تولت ملف كبار المواطنين. من خلال شغفها، وتمكنت من تقديم صور تعكس حب الحياة لدى كبار المواطنين، مثل صورة «الوصول إلى المريخ»، التي ساعدت في تعريف الناس بها كمصورة.

وأشارت الجوكر أيضاً إلى أن إحدى صورها لأم من كبار المواطنين بمناسبة تحدي الرياضة نالت شهرة واسعة بعد أن أعاد نشرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأكدت أن هذه الصورة فتحت لها أبواب التعاون مع شركات عالمية.

وقالت الجوكر: إن كبار المواطنين هم جزء أساسي من أولويات المجتمع، حيث عاشوا ماضي البلاد وشهدوا تطورها، موضحة أنها تهدف من خلال أعمالها إلى رد الجميل لهم وتعزيز الهوية الإماراتية الأصيلة.