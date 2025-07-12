2.48 مليار درهم عائدات المزادات في محاكم دبي 2024

سجلت محاكم دبي ارتفاعاً في عائدات المزادات التي نظمتها خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة مبيعات المركبات والمنقولات والعقارات نحو 2.48 مليار درهم، مقارنة بملياري درهم في عام 2023، وذلك بحسب التقرير السنوي لمحاكم دبي.

ويعكس الارتفاع كفاءة المنظومة القضائية في محاكم دبي في إدارة الأصول وتحقيق أفضل العائدات، إذ تعتمد المحاكم على تنظيم مزادات إلكترونية ذكية تتيح المشاركة من أي مكان في العالم وفي أي وقت حتى لحظة الإغلاق، ما يسهم في زيادة عدد المشاركين والمتابعين ورفع قيمة المعروضات، بخلاف المزادات التقليدية التي تسجل حضوراً قليلاً، مما قد يفتح المجال لاتفاقات أو مجاملات بين المشترين، تؤثر سلباً على السعر النهائي وتؤدي إلى بيع الأصول بأقل من قيمتها الحقيقية.

وفي إطار التسويات الودية أورد التقرير القيمة الإجمالية للتسويات المنجزة خلال العام الماضي والتي بلغت نحو 36 ملياراً و296 مليون درهم، تضمنت تسوية منازعات مدنية وتجارية وعقارية بقيمة 25.684 مليار درهم.

وتسويات تركات بقيمة تجاوزت 10 مليارات درهم، إلى جانب تسويات تنفيذية بلغت 523.7 مليون درهم، وتسويات في قضايا الأسرة بقيمة 27.6 مليون درهم، إضافة إلى تسويات محاكم الخير بقيمة 60 مليون درهم.

وتعكس قيمة التسويات المنجزة استراتيجية محاكم دبي الرامية إلى تعزيز بدائل التقاضي من خلال توسيع نطاق التسويات الودية، باعتبارها أداة فاعلة ضمن منظومة «القضاء البديل».

وتدار عمليات التسوية عبر «شعبة التسامح» ومركز التسوية الودية للمنازعات، حيث تتم إحالة النزاعات بقرار من قاضي التنفيذ إلى مصلحين متخصصين يتولون التفاوض بين الأطراف، وصياغة اتفاقيات صلح تمنح صفة السند التنفيذي، بما يضمن سرعة التنفيذ في حال الإخلال بها.

وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق، يرفع النزاع إلى القاضي المشرف الذي يتخذ القرار المناسب إما بالفصل فيه أو إحالته إلى المحكمة المختصة، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية المعمول به.

وتعمل محاكم دبي على تعزيز ثقافة التسوية، باعتبارها ركيزة مهمة لتحقيق العدالة الناجزة، والحد من طول أمد النزاعات، وتقليل كلفتها، بما يدعم بيئة الأعمال، ويعزز الثقة في النظام القضائي.

كما يعكس تبني نهج الحلول البديلة رؤية الإمارة في تطوير منظومة قضائية عصرية ومتكاملة، تواكب تطلعات المتعاملين، وترسخ مكانة دبي كمركز عالمي لتسوية النزاعات بأساليب مرنة وفعالة.