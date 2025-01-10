192.5 % زيادة عدد المنشآت الخاصة الموظفة لمواطنين منذ إطلاق «نافس»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد المنشآت التي قامت بتوظيف المواطنين منذ إطلاق «نافس» في شهر سبتمبر 2022 حتى الأول من يناير العام الجاري سجل ارتفاعاً بنسبة 192.5 %، حيث بلغ عدد المنشآت قرابة 28 ألف منشأة خاصة.

تمكين الكوادر

وتعكس الأرقام المتزايدة في أعداد الشركات التي توظف المواطنين نجاح منظومة سياسات وقرارات التوطين الصادرة عن مجلس الوزراء وبرنامج «نافس» الذي شكل إنشاؤه دعماً لهذا الملف الوطني المهم بمتابعة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

كما تعكس زيادة استقطاب الشركات الخاصة للمواطنين فاعلية منظومة التوطين التي تمضي بثبات من خلال مسارات عدة أبرزها تمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز تنافسيتها للالتحاق بوظائف القطاع الخاص من خلال برنامج «نافس»، ومساعدة هذا القطاع على تحقيق المستهدفات بما يضمن الاستفادة القصوى مما يوفره لها «نافس».

وكذلك الاستفادة من الامتيازات التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتوطين للمنشآت الملتزمة بالتوطين، إلى جانب فاعلية الحوكمة ومتابعة الالتزام بقرارات التوطين مع فرض جزاءات وغرامات إدارية للحد من أية ممارسات سلبية قد تؤثر في الجهود المبذولة لتحقيق غايات وأهداف مبادرات وسياسات التوطين في القطاع الخاص.

مزايا متنوعة

وتحظى الشركات الخاصة الملتزمة بقرارات التوطين على مزايا متنوعة تشمل عضوية نادي شركاء التوطين الذي يقدم تخفيضات مالية تصل إلى 80% على رسوم المعاملات الخاصة بالوزارة، فيما يقدم برنامج «نافس» للشركات والأفراد عدداً من المزايا، تتضمن الدعم المالي وتوفير قاعدة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة للعمل في القطاع الخاص، وبرنامج «اشتراك» الذي يوفر دعماً حكومياً فيما يخص مساهمات صناديق التقاعد.

كما تمنح الشركات الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين الأولوية في ترسية المناقصات في نظام المشتريات الحكومية، ما يسهم في تعزيز أعمالها ودعمها لزيادة مشاركتها ومساهمتها الفاعلة في دعم نجاح التوجهات الحكومية والوطنية في مختلف القطاعات.