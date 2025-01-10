10.77 مليارات درهم كلفة المباني المنجزة بدبي في 9 أشهر

أظهرت بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء الصادرة عن بلدية دبي أن القيمة الإجمالية للمباني المنجزة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2024 بلغت 10 مليارات و774 مليون درهم، والبالغ عددها 2212 مبنى جديداً.

وبحسب البيانات فإنه تم إنجاز 740 مبنى جديداً في دبي خلال الربع الأول من العام الماضي بتكلفة 3 مليارات و750 مليون درهم، فيما بلغ عدد المباني المنجزة في الربع الثاني 549 مبنى جديداً بتكلفة أجمالية قدرها 3 مليارات و658 مليون درهم، وفي الربع الثالث 923 مبنى جديداً بتكلفة إجمالية قدرها 3 مليارات و366 مليون درهم.

قائمة

وتصدرت المباني متعددة الطوابق خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024، قائمة التكلفة المالية للمباني المنجزة بواقع 5 مليارات و539 مليون درهم، وبلغ عددها 138 مبنى، ثم الفلل الخاصة وبلغت تكلفتها الإجمالية 2 مليار و468 مليون درهم، وبلغ عددها 1297 فيلا، تلاها قيمة المباني العامة بواقع مليار و429 مليون درهم، وبلغ عدها 86 مبنى، ثم الفلل الاستثمارية بواقع 763 مليون درهم وعددها 612 فيلا استثمارية، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمباني الصناعية 575 مليون درهم وعددها 79 مبنى.

وسجلت الفلل الخاصة والاستثمارية الحصة الأكبر من المباني المنجزة في 9 شهور في العام الماضي، بنسبة 86%، بواقع 1909 فلل، من بينها: 1297 فيلا خاصة تمثل 58.6%، والاستثمارية بواقع 612 فيلا تمثل 27.6% من إجمالي المباني المنجزة.