220 حديقة تحتفي بزوارها في دبي

ارتفع إجمالي الحدائق التي تحتفي بزوارها في دبي إلى 220 حديقة موزعة في مختلف أرجاء الإمارة، وذلك بعد افتتاح 8 حدائق ومرافق خلال 2024، من أهمها مضمار حتا الجبلي.

وقال محمد العوضي، مدير إدارة الزراعة في بلدية دبي، إن إجمالي المسطحات الخضراء في حدائقها تبلغ مليوناً و635 ألفاً و882 متراً مربعاً، ومغطيات التربة 616 ألفاً و950 متراً مربعاً، و190 ألفاً و855 زهرة، و6804 شجرات نخيل، إضافة إلى 3048 شجرة نخيل زينة، فيما يبلغ عدد الأشجار المزروعة في هذه الحدائق 61 ألفاً و946 شجيرة، إلى جانب 123 ألفاً و505 شجيرات، فيما يبلغ إجمالي المساحات الزراعية في حدائق دبي 3.5 ملايين متر مربع.

وأضاف: تتنوع الخدمات والمرافق في حدائق دبي، فهي تجذب جميع أفراد المجتمع لزيارتها وتوفر جميع الاحتياجات اللازمة لهم من المسطحات الخضراء، الملاعب الرياضية المتنوعة، مضامير المشي والدراجات الهوائية، استراحات، ألعاب للأطفال، شاليهات، مناطق مخصصة للشوي، نوادٍ رياضية مختلفة منها نادي الخيول ونادي الرماية، مطاعم و«كافيهات» مختلفة، قوارب في حدائق البحيرات وكذلك يتم التعاون مع عدد من الجهات لتجميل جداريات الحدائق وكذلك تجميل الملاعب الرياضية، مع وجود عدد من المرافق تعمل على مدار 24 ساعة، وهي حديقة بحيرة ليم، بحيرة الحب، بحيرة إكسبو، وبحيرة سهيلة.

وأشار محمد العوضي إلى أن الحدائق في دبي من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية التي تعكس تطور المدينة وابتكارها في مجال الترفيه، من خلال تقديمها تجربة فريدة تجمع بين الجمال الطبيعي والتقنيات الحديثة، كوجهة مثالية للعائلات والأصدقاء على حد سواء، وتتسم الحدائق في إمارة دبي بتنوعها الكبير في الأنشطة والمعالم السياحية، وتوفر تجربة متكاملة تبدأ من المنتزهات الخضراء والحدائق المائية إلى الملاعب والمرافق الرياضية، وتوفر تجارب متميزة تعكس حرص دبي على تقديم أفضل الخيارات الترفيهية للناس، ويمكن للأطفال والكبار على حد سواء الاستمتاع بمجموعة واسعة من الألعاب والمناطق الترفيهية، وتبذل بلدية دبي جهوداً كبيرة في تصميم وصيانة هذه الحدائق، لضمان توفير بيئة ممتعة وآمنة، تعزيزاً لجودة الحياة ورفاهية السكان والزوار.