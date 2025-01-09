«ذخر» يعيد كبار المواطنين إلى سوق العمل

أفاد اللواء الدكتور علي سنجل، المستشار الصحي لشرطة دبي، قائد مشروع نادي «ذخر» أن النموذج الفريد والمتميز لنادي ذخر في حديقة الصفا حقق نجاحاً كبيراً وحظي باهتمام مختلف الفئات المجتمعية، على رأسهم كبار المواطنين، لما يوفره من بيئة جاذبة وملهمة تمنح بعداً جديداً لمرحلة ما بعد التقاعد، وتعزز من المشاركة المجتمعية لكبار المواطنين، ومن الاستفادة من خبراتهم التراكمية، وتوفر لهم التقدير والاحترام الذي يستحقونه.

وأشار إلى أن النادي أسهم في إعادة عدد من أعضاء النادي إلى سوق العمل بعد أن تعلموا مهارات جديدة تواكب احتياجات هذا السوق المتغير، مثل قطاع التعليم.

وأضاف أن البعض الآخر قاموا بإطلاق مشاريعهم الخاصة، التي حققت نجاحاً كبيراً، بما يعزز ريادة الأعمال المحلية ويعزز دور الإمارات كقوة اقتصادية عالمية فاعلة. وأشار إلى أن النادي حقق أهدافه الرامية إلى تحسين جودة حياة كبار المواطنين ودمجهم في المجتمع، من خلال تقديم سلسلة خدمات متكاملة تسهم في مساعدتهم على مواكبة تطورات الحياة، وتتيح لهم المشاركة في تصميم وصنع المستقبل بفضل ما يمتلكونه من خبرات وتجارب طويلة.

منظومة استباقية

وأكد أن نادي ذخر يشكل قيمة حضارية لاسيما على صعيد تأسيس منظومة اجتماعية هي الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، تضاف إلى سلسلة إنجازات دبي التي تسخر كافة إمكانياتها لتعزيز طمأنينة واستقرار كبار المواطنين وضمان رفاهيتهم، منوهاً إلى أن النادي يمثل منصة للتواصل الإيجابي والتعلم المستمر ومشاركة الخبرات، والاحتفاء بمنظومة القيم الأصيلة وترسيخ التلاحم المجتمعي.

ولفت إلى أن أعضاء النادي هم مصدر العطاء ومنبع الحكمة بما يمتلكونه من تجارب وخبرات واسعة، ومثال للتفاني والإخلاص في خدمة المجتمع، وطاقات يجب استثمارها بأفضل صورة.

وأكد أن إنشاء سلسلة أندية ذخر في مناطق دبي يسهم بقوة في تحقيق الأهداف الرئيسة التي حددتها اللجنة العليا للتنمية وشؤون كبار المواطنين، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك من خلال تقديم النادي لخدمات متنوعة تراعي مختلف جوانب حياة كبار المواطنين من ناحية الصحة البدنية والذهنية والنفسية، وبما يرسخ الشعور لديهم بأنهم جزء مهم من المجتمع.

انسجام مستدام

وأضاف أن مشروع نادي ذخر بمرافقه وأنديته المتنوعة ينطوي على فكرة تعزيز جودة حياة كبار المواطنين صحياً وجسدياً، والتي أصبحت الهدف الاستراتيجي المتمثل بتمكينهم من مواكبة المتغيرات والانسجام المستدام مع المجتمع.