شرطة دبي تكثف دورياتها خلال «صيف بلا حوادث»

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بالإدارة العامة للمرور، تكثيف جهودها المرورية التوعوية خلال أشهر الصيف، بالتزامن مع انطلاق حملة «صيف بلا حوادث»، التي تنظمها وزارة الداخلية تعزيزاً للسلامة المرورية وأمن الطريق، وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق العنوان سكاي فيو، بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، واللواء راشد خليفة بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ.

والعميد أحمد الصم النقبي، مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، وزيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في شركة اينوك - اوتوبرو وعدد من الضباط، وممثلي وسائل الإعلام.

وقال اللواء عبدالله علي الغيثي إن وفيات حوادث الطرق أصبحت تمثل خطراً بالغاً على سلامة مستخدمي الطريق، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه في العام الماضي تم تسجيل 3481 حادثاً مرورياً نتج عنها 34 حالة وفاة، و43 إصابة بليغة، و404 إصابات متوسطة، و329 إصابة بسيطة.

وذلك خلال المدة من 1 يونيو إلى 30 من سبتمبر، وفي نفس المدة من العام 2023 بلغت الحوادث المرورية 4595 حادثاً نتج عنها 27 حالة وفاة، و46 إصابة بليغة، و317 إصابة متوسطة، و292 إصابة بسيطة، وفي العام 2022 بلغت الحوادث المرورية 5285 نتج عنها 36 حالة وفاة، و30 إصابة بليغة، و231 إصابة متوسطة، و246 إصابة بسيطة.

وأوضح أن معظم أسباب الحوادث تتمثل في الانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وعدم التقدير لمستخدمي الطريق، ودخول الشارع قبل التأكد من خلوه.

وأشار إلى أن حملة «صيف بلا حوادث»، تجسد استراتيجية وزارة الداخلية لجعل الطرق أكثر أماناً، وتأتي أيضاً ضمن استراتيجية شرطة دبي حول المدينة الآمنة وجعل طرق دبي أكثر أماناً.

وبين أن الدولة قامت بتوفير كل مقومات الحياة السعيدة لجميع شرائح المجتمع، وأهم مقوماتها سلامة الإنسان وحمايته من كافة المخاطر التي تهدد حياته وممتلكاته ونحن نعيش في وقتٍ تتسارع فيه وسائل التقنية واستخدام الآلة، هذا وقد شهدت الدولة تقدماً وتطوراً كبيراً يشار إليه بالبنان في شتى المجالات.

حيث تضاعف عدد المركبات بالإضافة إلى زيادة عدد سائقي المركبات ومستخدمي الطريق على حدٍ سواء، وهو ما يتطلب الحرص على زيادة السلامة المرورية. بدوره، دعا العميد أحمد النقبي، السائقين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق قانون السير والمرور.

والتقيد بالسرعات المحددة، وعدم الانشغال بغير الطريق، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، واتخاذ الإجراءات الوقائية للمركبات والشاحنات بفحص الإطارات.

والتأكد من سلامتها واستبدالها في حالة انتهاء صلاحيتها أو وجود أي تشققات عليها أو انتفاخ. من جانبه ثمّن زيد الفقيدي جهود إدارات المرور على مستوى الدولة في تعزيز السلامة المرورية، وضبط أمن الطريق من خلال وضع الحلول المناسبة لتقليل وفيات حوادث الطرق لتحقيق أعلى معدلات النجاح للمؤشر الوطني في خفض عدد وفيات حوادث الطرق.