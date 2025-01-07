أحمد بن محمد يفتتح مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات 2025)

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، موصلة دبي تعزيز مكانتها منصةً دولية لعرض أحدث الابتكارات في مجال الصيدلة.

وافتتح سموه اليوم، النسخة الثلاثين من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات 2025) في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة قياسية من نحو 1400 شركة محلية وإقليمية وعالمية و156 متحدثاً من 100 دولة.

وعبر سموه عن فخره بحجم المشاركة في النسخة الأكبر من هذا الحدث العالمي، متطلعاً سموه للمزيد من المبادرات والحلول الطبية من دبي بما يخدم صحة الإنسان في كل مكان.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "بمشاركة قياسية من نحو 1400 شركة محلية وإقليمية وعالمية و156 متحدثاً من 100 دولة، انطلقت اليوم فعاليات النسخة الأكبر من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات 2025) في مركز دبي التجاري العالمي".

وأضاف سموه: "دبي تواصل تعزيز مكانتها كمنصة دولية لعرض أحدث الابتكارات في مجال الصيدلة، وفخورون بحجم المشاركة الواسعة في هذا الحدث في نسخته الـ 30، ونتطلع لانطلاق المزيد من المبادرات والحلول الطبية من دبي بما يخدم صحة الإنسان في كل مكان".