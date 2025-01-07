محمد القرقاوي: قمة المليار متابع أكبر قمة عالمية في صناعة المحتوى

أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن أجندة النسخة الثالثة من قمة المليار أنه في غضون 3 سنوات تحولت القمة إلى أكبر قمة عالمية في صناعة المحتوى والإمارات وجهة للمبدعين والمواهب والمستثمرين ومن خلال هذه القمة تحولت الدولة إلى عاصمة لصناع المحتوى.

وأضاف معاليه إن جوائز قمة المليار متابع تتجاوز المليون دولار، وحجم هذه القمة بحجم طموح دولة الامارات، ونتحدث عن اقتصاد صناعة المحتوى وهو من أكبر الاقتصادات حيث يبلغ 250 مليار دولار على مستوى العالم.

وأوضح معاليه أن القمة تأتي امتداداً لجوائز الإعلام التي أطلقتها الدولة منذ سنوات عدة.

وقال معالي محمد القرقاوي: إن القمة ستستضيف العديد من منصات التواصل الاجتماعي في أكبر تجمع من نوعه كما سيشارك فيها 421 متحدثاً وستعقد 300 جلسة بمشاركة 126 رئيساً تنفيذياً و15000 صانع محتوى في أكبر تجمع على مستوى العالم.

وأكد معاليه أن دور الحكومات يتمثل في خلق بيئة جاذبة وصالحة للإبداع، وأن الإعلام اليوم يختلف عنه منذ 10 سنوات بسبب الأدوات العلمية والتكنولوجيا الحديثة والمتطورة ما يعني انه يجب اعداد المجتمعات لمتغيرات المستقبل السريعة والمتلاحقة.

وأشار معالية أن المستقبل يحمل الكثير وواجبنا أن نكون جزءاً من صناعة المحتوى.

وقال سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات إن قمة المليار متابع وبدعم من القيادة الرشيدة اصبحت منصة عالمية لصناع المحتوى مؤكدا ان النسخة الثالثة ستشهد تنظيماً مختلفاً فيما سيغطيها 400 إعلامي، وأن أهم مايميز هذه النسخة وجود 3 منصات رئيسية تحت سقف واحد.

وأطلقت قمة المليار متابع، أكبر وأغلى جائزة عالمية لصناع المحتوى الهادف بقيمة مليون دولار، بهدف تشجيع صناع المحتوى الذين يتركون بصمة إيجابية، ويغيرون المجتمعات نحو الأفضل، ويصنعون أجيالاً تبني مستقبلاً أعظم، ويؤثرون في صناعة العقول، ويقربون الشعوب من بعضها بعضاً، ويرسخون قيم التراحم والتعاطف بين البشر.

يذكر أن قمة المليار متابع تسعى إلى مخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم، من خلال استضافة نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصنّاع المحتوى أفراداً ومؤسسات على كل منصات التواصل الاجتماعي لمناقشة كيفية مساهمة الإعلام الجديد كقطاع إبداعي في دعم اقتصادات الدول وخطط الوصول لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.