«شكراً الشيخة هند» نموذج فريد للوفاء

الحملة تجسد أهم ركـائز استدامة بنـاء الأسرة

أكدت منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مثال فريد للوفاء والعطاء، ونموذج استثنائي للقيادة الملهمة الحكيمة، ففي مناسبة يوم جلوسه، التي تعتبر موعداً مع الاحتفال بازدهار دبي تحت قيادته، أطلق سموه حملة «شكراً الشيخة هند»، ما يؤكد أن الوفاء من شيم العظماء.

إسهامات الشيخة هند كبيرة في العمل الإسلامي والإنساني ورعاية الأطفال والأيتام

مبادرات متواصلة لدعم أبناء الإمارات وتعزيز الترابط الأسـري والمجتمعي

إنجازات استثنائية

وأوضحت منى المري أن الحملة تأتي عرفاناً وشكراً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتقديراً لإنجازاتها الاستثنائية، ومسيرتها في العطاء، ودورها الملهم في ترسيخ قيم الأسرة الإماراتية، وتعزيز التماسك المجتمعي.

وأضافت أن الحملة تؤكد دور سموها كرفيقة درب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مسيرة الخير والعطاء عبر مبادراتها المستدامة عميقة التأثير في تحسين حياة الملايين.

وقالت إن سموها، جديرة بهذا الثناء والتقديــر من مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فهي إلى جانب دورها زوجة لقائد استثنائي، وأماً لأنجاله وكريماته، تؤدي سموها دوراً مجتمعياً كبيراً، ولها إسهامات كبيرة في العمل الإسلامي والإنساني، من خلال موقع سموها، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، الذي يتولى توزيع ملايين الوجبات سنوياً على الفقراء والمساكين في مختلف دول العالم، وكذلك رعايتها للأيتام والأطفال، والمبادرات الداعمة لأبناء الإمارات وتعزيز الترابط الأسـري والاجتماعي.

إلهام وقدوة

وأضافت أن الحملة تجسد أهم ركـائز استدامة بنـاء الأسرة والمتمثـلة فـي المحبة والمودة والوفـاء وتقديس قيم الترابط والمشـاركة، من خلال تقدير صاحب السمو لأم الشيوخ، ويمثل هذا التقدير إلهاماً وقدوة لأبنـاء المجتمع من أجل وطن يواصل ازدهـاره بتعزيز ترابط العائلة، والذي يعتبر مفتاح الاستقرار والنجاح في المجتمعات وأساس استدامتها وتطورها.

وأكدت منى المري أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قدم لنا وللأجيال القادمة نموذجاً يحتذى في المحبة والوفاء، ورسخ في نفوسهم هذه القيم والمفاهيم الأصيلة، فسمو الشيخة هند رمز للخير والعطاء، يظهر اهتمامها برفاهية المواطنين في المبادرات العديدة التي أطلقتها بهدف تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، إضافة إلى جهودها الكبيرة في رعاية المرأة والطفولة، كما تمتد أياديها البيضاء بالخير لدعم العديد من المبادرات والأعمال الخيرية والإنسانية داخل الإمارات وخارجها، حيث تقدم سموها دعماً سخياً ومتواصلاً لمشاريع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

رؤية ثاقبة

وأبانت بأن سمو الشيخة هند كانت ولا زالت خير معين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي رسخ نموذجاً استثنائياً في القيادة يستند إلى رؤية ثاقبة لا تستشرف المستقبل فحسب، بل تصنعه من خلال الابتكار والتخطيط الاستراتيجي والالتزام الراسخ بصياغة مستقبل أكثر إشراقاً.

وأوضحت المري أن صفحات سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، زاخرة بدرر الأعمال الإنسانية والاجتماعية والتربوية وفي مجالات عدة، وتبقى أعمالها الجليلة إشراقات مضيئة وشموعاً بيضاء تصافح خريطة الإنسانية، حيث عززت طموحات المرأة في وطنها لتحقق أحلامها في مستقبل تنعم فيه الأسرة بالاستقرار.

وأشارت إلى حرص سموها دائماً على مد يد العون إلى الأم والطفل معاً باعتبارهما اللبنة الأولى في المجتمع، كما أضحت البرامج الاجتماعية والنسائية والدينية والثقافية التي ترعاها مثالاً يحتذى به من أجل تحقيق رفاهية الأسرة ونمائها واستدامتها.