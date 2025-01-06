ميثاء بوحميد لـ« البيان »: عطاء الشيخة هند عم البلدان والمجتمعات

أكدت الدكتورة ميثاء بوحميد، المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والاتصال في «مؤسسة دبي للإعلام»، أن بصمة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عميقة في العطاء والعمل الخيري والإنساني، وصاحبة تأثير عميق في المجتمع الإماراتي، حيث قدمت سموها إسهامات كبيرة في بناء المستقبل الأفضل للأسرة الإماراتية، ولأبناء وبنات الوطن.

وقالت بوحميد لـ«البيان»: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يؤكد مجدداً، في ذكرى يوم جلوسه أن الوفاء شيمة القادة العظماء، الذين يحفظون الجميل، ويكافئون الخير بأعظم منه، ويكرمون بالعرفان أصحاب المآثر، الذين يذكرهم التاريخ طويلاً، وفي مقدمتهم رفيقة دربه سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، كما وصفها سموه قائلاً: «هند بنت مكتوم.. أم الشيوخ.. كانت وستبقى الصديقة.. والرفيقة.. والرقيقة.. الشيخة هند من أرحم الناس بالناس وأكثرهم عطاءً وحباً للخير.. وهي عمود بيتي.. وأساس أسرتي.. وداعمي الأكبر طوال مسيرتي».

وأضافت بوحميد: «قدمت سموها دوراً ملهماً في ترسيخ القيم الأصيلة للأسرة الإماراتية، وتمكينها وتعزيز استقرارها ونموها، باعتبارها الركيزة الأساسية لتماسك المجتمع وعافيته، والضمانة الحقيقية لصون المكتسبات الوطنية، حيث عم خير أياديها البيضاء البلدان والمجتمعات، وأدخلت السعادة لملايين القلوب والبيوت في دبي والعالم أجمع». وأوضحت الدكتورة ميثاء بوحميد أن إطلاق حملة «شكراً الشيخة هند» هو احتفاء استثنائي لشخصية بارزة، قدمت - ولا تزال- مبادرات ومشاريع، أثرت بعمق في الجوانب الاجتماعية والأسرية والإنسانية في الدولة وخارجها، ورسخت بمسيرتها الملهمة قيم العطاء والتضامن والتماسك الاجتماعي.

وأكدت أن تخصيص صاحب السمو الشيح محمد بن راشد آل مكتوم، ذكرى يوم جلوسه، للاحتفاء بعطاء سمو الشيخة هند، هو قمة الوفاء والمحبة، وسموها، بلا شك جديرة بهذا الثناء والتقديـر من مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فهي إلى جانب دورها زوجة لقائد استثنائي، وأماً للشيوخ، تؤدي دوراً مجتمعياً كبيراً، ولها إسهامات إنسانية، تخطت حدود دولة الإمارات.

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والاتصال في «مؤسسة دبي للإعلام»: «ليس هناك ما يوصف المكانة الاستثنائية لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أكثر من الوصف الذي وصفها به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من حيث وصفها سموه بروح دبي.. ونبضها.. وفرحتها».

وأشارت بوحميد إلى أن التجاوب المجتمعي اللافت مع مبادرة «شكراً الشيخة هند» تؤكد مكانتها السامية في قلوب الجميع، لافتة إلى أن سموها دائماً في قلوبنا قدوة حسنة، ونموذج فريد نقتدي بها، ونسير على نهجها، بل تعلمنا الكثير من مسيرتها الثرية والمعطاءة، داعين المولى القدير أن يمد في عمرها، ويوفقها لخير البلاد والعباد.